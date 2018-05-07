LG V30s ThinQ Fiyatı Belli Oldu!

LG firmasının ilk yapay zeka teknolojisine sahip akıllı telefonu LG V30s ThinQ modelinin fiyatı belli oldu. Şu an için Güney Kore ve Amerika ülkelerinde satılan akıllı telefon LG V30s ThinQ fiyatı, Amerika operatörlerinin internet sayfasından duyuruldu. Operatörler, bu fiyat açıklamasından sonra bir de kampanya başlattı ve ön siparişte inanılmaz bir indirime gitti. Şu an için yeni amiral gemisi modelin fiyatı 200$ indirimle ön siparişte satılıyor.

LG V30s ThinQ Fiyatı Açıklandı

LG V30s ThinQ fiyatı, Amerika operatörlerinin resmi internet sayfalarından duyuruldu. Operatörler, yapmış oldukları kampanya ile birlikte yeni akıllı telefonun fiyatını ön siparişte 200$ indirime sundu. Akıllı telefonun gerçek fiyatı ise 929.99$ olarak resmi sitelerde geçmektedir. Akıllı telefonun şu anki fiyatı (07.05.2018) 200$ indirime sunularak 729.99$ fiyat etiketi üzerinden yazılmaktadır.

LG firmasının ilk yapay zekalı akıllı telefonu olan V30s ThinQ modelinde 6.0 inç büyüklüğünde ve 2880 x 1440p (QHD+) çözünürlük bulunuyor. Ekran tarafında 18:9 Full Vision formatını kullanan akıllı telefonun OLED ekran teknolojisiyle geldiği biliniyor. Yongasında Snapdragon 835 işlemci ve Adreno 540 GPU birimleri yer alan akıllı telefonun 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasiteleri yerini alıyor. Batarya kapasitesi 3000 mAh olan modelde Android 8.0 Oreo işletim sistemi yer alıyor. Bağlantılar tarafında son teknolojiye sahip akıllı telefonun IP68 sertifikası, 32-bit Hi-Fi Quad DAC teknolojisi, Bluetooth 5.0 vb. gibi birçok özelliği bulunuyor.

Kamera tarafında özelleştirilmiş bir yapıya sahip olan amiral gemisinin 16+13 MP çözünürlüklü çift arka kamerası var. Bu kameralardan 16 MP çözünürlüklü ana kamera f1.6 diyafram açıklığı sunarken 13 MP çözünürlüklü 2.kamera ise f1.9 diyafram açıklık ve 125 derecelik açı sunuyor. Ek olarak donanımsal özelliklerin yanı sıra yazılımda yapay zeka teknolojisi bulunan akıllı telefonun kamerasıyla satın alınmak istenen eşyanın nereden bulunabileceği öğrenilebiliyor, kod okutmak için QR Code desteği ile kolayca okutma yapılabiliyor, QVoice desteği ile seslendirme yaparak uygulamaların farklı açılışa sahip olması sağlanabiliyor ve QLens sayesinde kamera ile çekim sırasında kadrajda var olan her nesnenin ne olduğu öğrenilebiliyor.