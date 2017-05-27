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LG‘nin akıllı telefon platformunda 2015 yılında başlattığı yeni serisi olan V serisinin en yeni amiral gemisi LG V30 ile ilgili sızıntılar gelmeye başladı. LG V10 ve LG V20‘den sonra dikkatleri LG V30 modelinde toplayan firmanın telefonu Eylül-Ekim aylarında tanıtması bekleniyor.

LG V30, Kızaklı Yapıya mı Sahip Olacak?

Akıllı telefonlar ile yaptığı sızıntılarla gündeme oturmayı başaran Evan Blass, bu sefer de LG V30 sızıntısıyla gündemdeki yerini almayı başardı. Twitter‘daki hesabından attığı tweete göre LG V30, eski telefonlar gibi kızaklı yapıya sahip olacak. Bu şekilde iddiada bulunan Evan Blass, paylaştığı tweetin altına da fotoğraf koymayı ihmal etmeyerek görüntünün nasıl olacağını göstermiş.

Weekend bonus: this is an old-ish mockup of Project Joan, a.k.a. the LG V30. Not clear if the project is still headed in this direction. [1] pic.twitter.com/k5jNJ7DyLz — Evan Blass (@evleaks) May 27, 2017

Bu görsele ek olarak ikinci ekrana sahip akıllı telefonlarda tasarımın nasıl olacağı hakkında da başka görseller paylaşan Evan Blass, bu görsellerle birlikte V serisinin yeni amiralinin tıpkı Blackberry Priv modelinde olduğu gibi kızaklı yapıya sahip olarak alta doğru açılan bölümde özelleşmiş bir yapının bulunacağını vurgulamak istiyor.

Here's how the device was envisioned to look with the secondary display fully extended. [2] pic.twitter.com/HNkZErj7xB — Evan Blass (@evleaks) May 27, 2017

Özellikleri konusunda net bir bilgi bulunmamakla birlikte yeni amiralin Snapdragon 835 işlemcisine yer vermesi bekleniyor. Ekranda 5.8 inç büyüklüğünde QHD çözünürlüklü ve OLED panel kullanan ilk akıllı telefon olması beklenen amiral gemisinin kameralarının da hem ön hem de arkada çift lensli olması bekleniyor. LG V10‘u Ekim 2015’te, LG V20‘yi Ekim 2016’da tanıtan firmanın yeni amiral gemisini de Ekim 2017‘de tanıtması bekleniyor.