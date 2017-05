LG‘nin akıllı telefon platformunda 2015 yılında başlattığı yeni serisi olan V serisinin en yeni amiral gemisi LG V30 ile ilgili sızıntılar gelmeye başladı. LG V10 ve LG V20‘den sonra dikkatleri LG V30 modelinde toplayan firmanın telefonu Eylül-Ekim aylarında tanıtması bekleniyor.

Akıllı telefonlar ile yaptığı sızıntılarla gündeme oturmayı başaran Evan Blass, bu sefer de LG V30 sızıntısıyla gündemdeki yerini almayı başardı. Twitter‘daki hesabından attığı tweete göre LG V30, eski telefonlar gibi kızaklı yapıya sahip olacak. Bu şekilde iddiada bulunan Evan Blass, paylaştığı tweetin altına da fotoğraf koymayı ihmal etmeyerek görüntünün nasıl olacağını göstermiş.

Weekend bonus: this is an old-ish mockup of Project Joan, a.k.a. the LG V30. Not clear if the project is still headed in this direction. [1] pic.twitter.com/k5jNJ7DyLz

— Evan Blass (@evleaks) May 27, 2017