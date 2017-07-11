LG’nin 2015 yılında başlattığı serisi ve V10, V20 modelleri ile devam eden V serisine yeni model LG V30 geliyor. Yeni amiral gemisi modeli LG V30’un tasarımı sızdırıldı.

LG V30’un Tasarımı Ortaya Çıktı

Yeni amiral gemisi LG V30 ile ilgili birkaç görsel geçen haftalarda sızdırılmıştı. Özellikle çift kamerayı ikiye bölen ortada bulunan ön kamera ve parlak cam tasarıma sahip sızıntısı çok konuşulmuştu. Yeni sızdırılan bilgilere bakıldığında LG V30 ikinci ekrana sahip olmayacak.

@OneLeaks tarafından twitter ve youtube üzerinden verilen sızıntılarda akıllı telefonun 18:9 oranına sahip ana ekranı ve çift kamerası bulunacağı görülüyor. 5.7 inç büyüklüğünde ve 2160 x 1440p (QHD) çözünürlükle gelecek olan modelin yongasında Qualcomm Snapdragon 835 işlemci yer alacak. 8 çekirdekli ve her biri 1.9 GHz hızında çalışan işlemciyi Adreno 540 GPU destekleyecek. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile gelecek olan modelin 6/128 GB’lık modeli de bulunacak.

Çift arka kamera tasarımını koruyacak olan LG V30, Android 8.0 O işletim sistemi ile piyasaya çıkabilir. 3500 mAh batarya kapasitesi ile gelecek olan model, 31 Ağustos’ta Berlin’de yapılacak olan IFA 2017 etkinliğinde tanıtılacak.