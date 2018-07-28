LG V35 Signature Edition Modeli Geliyor!

Akıllı telefonlarda özel üretim olarak lanse edilen modellerden biri LG V35 Signature Edition olacak. LG firmasının ilk olarak LG Signature Edition akıllı telefonuyla girdiği bu kategoride yeni modeli göründü. Diğer firmalardan Huawei Mate Porsche Design RS gibi fiyatıyla dikkat çekecek modelin gelmesine çok az kaldı.

LG V35 Signature Edition Fiyatıyla Dikkat Çekecek

İlk olarak Huawei Mate Porsche Design RS modeliyle başlayan bu özel üretim akıllı telefon serisine LG firması da Signature Edition serisiyle katılmıştı. İlk olarak LG Signature Edition modeliyle giriş yapan firmanın yeni modeli LG V35 Signature Edition göründü.

Yeni akıllı telefonun teknik özelliklerine bakıldığında tıpkı LG V35 ThinQ modeli gibi bir donanım özelliği olacak. Ekran tarafında 6.0 inç büyüklüğünde ve 2880 x 1440p (QHD+) çözünürlüklü OLED ekranla gelen modelin 2:1 oranında Full Vision ekran formatı yer alacak. İşlemci tarafında en güçlü yonga seti olan Qualcomm Snapdragon 845 ile güçlenecek telefonda grafik birimini Adreno 630 GPU güçlendirecek. Depolama ve RAM tarafında farklı olması kesin olan modelin RAM birimi özelliği bilinmese de 256 GB depolama alanı ile gelmesi kesin olarak yabancı kaynaklarca rapor edildi.

Kamera tarafında tıpkı LG V35 ThinQ gibi olacak yeni akıllı telefonun kamera yazılımında AI CAM teknolojisi de yer alacak. Batarya özelliği ve birçok bağlantı özellikleri gibi her şeyi aynı olacak modelin fiyatı oldukça dudak uçuklatıyor. Yeni akıllı telefonun ne zaman ve nerede tanıtılacağı bilinmese de fiyatı kesin olarak öğrenildi. Sınırlı sayıda Güney Kore’de satışa sunulacak akıllı telefonun fiyatı 1799$ olarak açıklandı. Ülkemizdeki dolar kuru ile birlikte 9000 lira bandına çıkabilen akıllı telefonun bu fiyatıyla birlikte ülkemizde vergiler dahil edilmeden oldukça yüksek bir fiyata sahip olduğu görülüyor. Yeni akıllı telefon, bu fiyatıyla ülkemizde satılan 256 GB‘lık iPhone X modelinden daha pahalı oluyor.

Eğer sizin bütçeniz iki modeli de almaya yeterli olsaydı hangisini tercih ederdiniz? Tercih ettiğiniz modeli neden tercih edersiniz? Bizlere fikir ve düşüncelerinizi yorum olarak yazıp gönderebilirsiniz.