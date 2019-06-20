LG V35 ThinQ AT&T Android Pie Güncellemesi Dağıtıldı

Amerika modeli olan LG V35 ThinQ AT&T için Güney Koreli firma yeni işletim sistemi güncellemesini dağıttı. Dağıtılan yeni güncellemeyle birlikte akıllı telefon modeli Android 9.0 Pie işletim sistemine sahip oldu.

LG V35 ThinQ AT&T Android Pie Güncellemesi

Belirtilen akıllı telefon modeli için yayımlanan yeni güncellemeyle birlikte Android 9.0 Pie güncellemesi sağlanmış oldu. Bu güncelleme OTA üzerinden ve LG Bridge üzerinden dağıtılarak sunuldu. Güncellemenin getirdiği yeniliklerin yanında yeni güvenlik yaması da bulunuyor. Bilgilere bakıldığında Android Güvenlik Yaması tarihi 1 Mayıs 2019 olarak güncelleniyor. Güncelleme versiyonu ise V20b olarak güncelleniyor.

Android sürümü: 9.0 Pie

Yazılım Sürümü: LMV350N20b

Android Güvenlik Yaması: 1 Mayıs 2019

1 Mayıs 2019 Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapım Numarası : PKQ1.181105.001

: Dosya Boyutu : 1.4 GB

: 1.4 GB KDZ İndirme Linki:

LG V40 ThinQ Android Pie Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Akıllı telefon modeline sahip olan kullanıcılar, telefonlarında Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek OTA yöntemiyle güncelleme yapabilir.

Bu güncelleme yöntemiyle yeni yazılım paketine kavuşamayanlar, bilgisayar üzerinden firmanın sağlamış olduğu ve hem güncelleme hem de yedeklemeprogramı olan LG Bridge ile güncellemeyi yapabilir. Bu programla ilgili tüm bilgilere ve dosyalara ulaşmak için buraya tıklayın.

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Her iki yöntemle de güncellemeyi alamayan kullanıcılar, son olarak yine LGfirmasının sağlamış olduğu ve manuel yükleme programı olarak nitelendirilen LG UP yardıma koşuyor. Bu program sayesinde güncellemenin KDZ dosyası indirilip akıllı telefona kolaylıkla yüklenebiliyor. LG UP ile ilgili tüm bilgiler için burayatıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;