LG V35 ThinQ Geliyor!

Güney Koreli firmanın MWC 2018 etkinliğinde tanıttığı LG V30s ThinQ ve LG V30s+ ThinQ modellerini takip eden yeni amiraller geliyor. LG firmasından resmi açıklamayla birlikte yeni amiral gemisi LG G7 ThinQ ve LG G7+ ThinQ modelleri, 2 Mayıs tarihinde tanıtılacak. Yeni amiral gemisi modellerin tanıtımına yaklaşırken yeni bir haber sızdırıldı. İddialara göre bu seriyi takip eden bir akıllı telefon modeli daha olacak. Bu akıllı telefon modeli, V serisinin yeni amiral gemisi olması beklenen LG V35 ThinQ olacak.

LG V35 ThinQ Ayak Sesleri Duyuldu

LG firması, bu sene G serisine yenilik getirerek MWC ve CES gibi fuarlarda amiral gemisi tanıtmama kararı aldı. Bu kararını V serisi için de uygulayacak olan firmanın LG G7 ThinQ modeli üzerinde çalışmaları devam ediyor. Firma, yapmış olduğu yenilikle birlikte LG V30s ThinQ ve LG V30s+ ThinQ modellerindeki AI yazılımı yeni amiralinde de sunacak. Bu ThinQ akımını devam ettirecek olan Güney Koreli firmanın bir akıllı telefonu daha ortaya çıktı. İddialara göre ThinQ akımını devam ettirecek son akıllı telefon modeli LG V35 ThinQ olacak.

Teknik özellikleri çok bilinmeyen yeni akıllı telefon modeli LG V35 ThinQ, söylenenlere göre 6.0 inç büyüklüğünde ve 3200 x 1800p (QHD+) çözünürlüklü ekran gelecek. Yeni akıllı telefon modelinin ekran tarafında çentikli yapıda gelmeyeceği biliniyor. Donanım tarafında birçok bileşeni bilinmeyen yeni modelin arka tarafında 16+16 MP çözünürlüğünde çift kamera yer alacağı ve ana kameranın f1.6 diyafram açıklık sunacağı belirtiliyor. 2017 yılında tanıtılan amiral gemisi model LG V30 içinde yer alan 32-bit Hi-Fi Quad-DAC teknolojisinin bu modelde de yer alacağı belirtilirken LG G7 ThinQ modelinde kullanılacak olan Voice Recognition (Ses Tanıma) özelliğinin V35 ThinQ için 5.2 metre uzaklıktan çalışabileceği bilgiler arasında yer alıyor.

LG G7 ThinQ modelinin tanıtım tarihinin yaklaşmasıyla birlikte ortaya çıkan V35 ThinQ modelinin arkaplanda gösterilebileceği düşünülüyor. MWC 2018 etkinliğindeki gibi yapılacak olan işlemin gerçekleşme ihtimali bilgisine ek olarak yeni akıllı telefonun Siyah ve Beyaz renk seçenekleriyle piyasaya sunulacağı belirtiliyor.