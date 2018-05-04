Akıllı telefon piyasasına ThinQ serisini kazandıran LG firmasının yeni akıllı telefon modeliyle ilgili sızıntılar gelmeye başladı. Daha önce ThinQ kavramı, LG V30s ThinQ ve LG V30s+ ThinQ modelleriyle birlikte tanıtılmıştı. Firmanın New York’ta yaptığı lansmanda LG G7 ThinQ amiral gemisiyle bu kavramın sürdürüldüğü belirtildi. Bu sürdürülebilirliğin diğer varisi ise LG V35 ThinQ modeli oluyor. Yapılan sızıntılarda LG V35 ThinQ render görselleri sızdırıldı.

LG V35 ThinQ Render Görselleri Paylaşıldı

Yeni paylaşılan bilgilerde LG V35 ThinQ render görselleri görülüyor. Akıllı telefonun daha önce yaptığımız haberlerde geleceği duyurusunu yapmıştık. Ne zaman geleceği konusunda bilgisi bulunmayan akıllı telefonun Amerika’da yer alan AT&T operatörü üzerinden satışa sunulacağı belirtiliyor. Diğer ülkelerde satışa sunulacağı belli olmayan akıllı telefonun birkaç teknik özelliği de biliniyor.

Diğer V serisi amiral gemisi modellerden çok fazla bir farkı bulunmayan yeni akıllı telefonun 6.0 inç büyüklüğünde ve 2880 x 1440p çözünürlüklü OLED ekranı bulunuyor. Bu özelliğin yanı sıra Google Lens desteği ile geldiği belirtilen akıllı telefonun ses tarafında 32-bit Hi-Fi Quad DAC teknolojisini de barındırdığı bilgiler arasında yer alıyor. Kamera tarafında adından da anlaşılacağı gibi yapay zeka teknolojisiyle gelen modelin teknik detaylarında 16+13 MP çözünürlüklü çift arka kamerayla desteklendiği belirtiliyor. Bu teknik özellikleri yeterli olmayan akıllı telefonun kaynaklarca LG V30s ThinQ ve LG V30s+ ThinQ modellerden üstün olacağı düşünülüyor.

Render görsellerinde yer alan ana ekrandaki detaylara göre LG firmasının yeni akıllı telefonu LG V35 ThinQ modelini 10 Ağustos 2018 tarihinde saat 11:00′da tanıtması bekleniyor. Bu çıkarımları bulduğumuz yeni akıllı telefonun nerede tanıtılacağı henüz bilinmiyor. Akıllı telefonun, LG G7 ThinQ modeli gibi ayrı ve sade bir lansman ile birlikte tanıtılması bekleniyor.