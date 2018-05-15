LG V35 ThinQ Teknik Özellikleri Belli Oldu!

LG V35 ThinQ modeliyle ilgili yeni bilgiler sızdırıldı. Sızdırılan bilgilerin detaylarına bakıldığında akıllı telefonun teknik özellikleri belli oldu. LG V35 ThinQ teknik özellikleri, Güney Kore kaynakları tarafından paylaşıldı. Firmanın amiral gemisi modeli LG G7 ThinQ ile birlikte tanıtılacağı düşünülen akıllı telefonun başka bir zaman tanıtılacağı kesin olarak biliniyor. Firmanın kendine özgü yapacağı lansmanlarla birlikte tanıtacağı akıllı telefonlarında biri de LG V35 ThinQ olacak.

LG V35 ThinQ Teknik Özellikleri Sızdırıldı

LG V35 ThinQ teknik özellikleri, Güney Koreli kaynakların bilgi sızdırmasıyla birlikte belli oldu. Teknik özellikleri detaylı bir şekilde bilinmeyen yeni akıllı telefonun ana özellikleri kesinleşti. Yeni akıllı telefon modeli V35 ThinQ, performans tarafında Qualcomm Snapdragon 845 işlemci ve Adreno 630 GPU grafik birimlerini kullanacak. Ekran tarafında LG V30 modelleriyle aynı ekranı kullanan akıllı telefonun 6.0 inç büyüklüğünde 2880 x 1440p (QHD+) çözünürlüklü OLED ekranı olacak. Bu ekran, çözünürlüğünden anlaşıldığı gibi 18:9 Full Vision ekran formatı ile gelecek. Batarya tarafında LG V30 modellerinden daha düşük kapasite ile gelen akıllı telefonun 3000 mAh bataryası bulunacak. İşletim sistemi Android 8.1 Oreo ile birlikte gelecek modelin 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasiteleri olacak.

ThinQ ailesinin yeni akıllı telefon modeli V35 ThinQ, tıpkı LG G7 ThinQ modeli gibi 16+16 MP çözünürlüğünde çift arka kameraya sahip olacak. Ön kamerada gelişmeye giden akıllı telefonun 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunacak. Akıllı telefon, adından da anlaşılacağı gibi yapay zeka teknolojisine sahip olacak. Birçok firma gibi LG firması da yeni akıllı telefon modellerinde ThinQ adı altında AI yazılımı kullanmaya devam edecek.

Yeni akıllı telefon modelinin nerede ve ne zaman tanıtılacağı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Firmanın diğer serisi olan Q serisine ait yeni akıllı telefonu LG Q7 ile ilgili de bir tanıtım tarihi bulunmuyor. İki yeni akıllı telefonun aynı lansmanda tanıtılacağı ihtimali düşünülüyor.