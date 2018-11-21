Android kbbencKcAmiral gemisi akıllı telefon LG V40 Android Pie işletim sistemi üzerinde çalışırken görüntülendi. LG firmasının G serisindeki amiral gemisi LG G7 ThinQ modeli için Güney Kore’de başlatılan Pie Beta güncellemesinin ardından sıra LG V40 Güney Kore modelleri için başladı.

LG V40 Android Pie Güncellemesi Geekbench Testinde Görüldü

Yapılan yeni haberlerde yabancı kaynakların elinde bulunan görüntülere bakıldığında LG V40 Android Pie güncellemesinin test edildiği ortaya çıktı. Öncesinde LG G7 ThinQ Pie Beta güncellemesini başlatan firma, hız kesmeden LG V40 Güney Kore modelleri için de çalışmalara başladı.

LG V40 amiral gemisi modelin Amerika modelleri güncelleme olarak güvenlik ve kamera özelliklerini geliştirirken LG V40 Güney Kore‘de Pie Beta testi aşamasına geldi.

LG V40 Android Pie güncellemesiyle ilgili Geekbench testinin görseli bulunuyor.

Kaynak: Geekbench



Güncellemenin detaylarının görüldüğü Geekbench testinde yer aşan bilgide LG V40 LMV405 modelinin Android 9.0 Pie işletim sisteminde çalıştığı görülüyor. Doğal olarak bu işletim sisteminin Android Pie Beta testi olduğu söyleniyor. Tanıtımından 1.5 ay geçmesine rağmen hızlı güncelleme politikası uygulanan LG V40 ThinQ modelinin kısa sürede Güney Kore’de tam sürüme kavuşacağı tahmin ediliyor.

LG firmasının Android Pie güncellemesi üzerinde yaptığı ilk adım LG G7 One Android Pie güncellemesi olmuştu. Bunu takip eden LG G7 ThinQ modelinden sonra sıra LG V40 ThinQ modeline gelecek.