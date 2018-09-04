LG V40 Batarya Özelliği Kullanıcıları Tatmin Etmeyebilir

Son zamanlarda hızla gelişmekte olan akıllı telefonlarda şarj artık önemli bir rol oynamaya başladı. Kullanıcıların en çok istediği “1 günü çıkarır mı?” sorusuna “evet” olarak cevap verebilen akıllı telefonlar tercih ediliyor. Özellikle Android tarafında yüksek kapasiteli amiral gemileri görmek kullanıcıları daha fazla sevindiriyor. Bu tarafta LG V40 batarya özelliği kullanıcıları hüsrana uğratabilir.

LG V40 Batarya Özelliği Ne Olacak?

Firmanın yeni amiral gemisi LG V40 tanıtılmaya hazırlanıyor. Bu yıl alınan kararla IFA 2018 etkinliğinden sonra tanıtılması beklenen yeni akıllı telefonun batarya özelliği ile ilgili gelişme paylaşıldı. Paylaşılan bilgiye göre LG V40 batarya özelliği tatmin etmeyebilir.

Son zamanlarda gelişen akıllı telefonlar, güç tüketiminde artışa giderken şarj tarafında da artışa gitmek zorunda kalıyor. Galaxy Note 9 modeliyle 4000 mAh sınırına ulaşan Samsung bu konuda oldukça iddialı görünüyor. Güney Koreli firma, akıllı telefonu için en az 1 günü çıkarabileceği sözünü veriyor. LG firması, geçen sene tanıtmış olduğu LG V30 modeliyle şarj tarafında oldukça iyi bir performans sergilemişti. Onun öncesinde LG G6 modeliyle de farkını koyan firma, bu farkı LG V40 modelinde nasıl yansıtacak bilinmiyor.

LG, Akıllı Telefonları İçin Bataryayı Neden Artırmıyor?

LG G2, LG G3, LG G4 ve LG G7 ThinQ modellerinde hep 3000 mAh batarya kullanan firma, LG Q6 serisi ve LG Stylus serisi için de 3000 mAh batarya tercihinde bulundu. Bunun yanı sıra LG V10 modeli için de 3000 mAh batarya özelliğini koyan firma ilk kez LG V20 modelinde 3200 mAh batarya kullanarak artışa geçmişti. Geçen sene LG V30 modeliyle bir kez daha artış yapan Güney Koreli firma 3300 mAh batarya kullanmıştı. Yeni amiral gemisi LG V40 modelinde kaç mAh batarya kullanılacağı bilinmese de kaynakların belirttiği kadarıyla yine 3300 mAh batarya kullanacağı söyleniyor.

LG firmasının özellikle 3000 mAh batarya üzerinde diretmesi kullanıcıları üzmüştü. Bununla ilgili olarak performansta artış olmasına rağmen yapılan optimizelerin ve yazılımsal anlamda kararlı bir işletim sistemi sağlanmasının batarya performansında daha iyiye gidildiği belirtiliyordu. Özellikle LG G6 modelinde bunu yansıtmayı başaran firma, LG V30 modeliyle bunu oldukça iyi bir şekilde kanıtladı. Şu an için LG V40 batarya özelliği bilinmiyor olsa bile kullanılacak işlemcinin nm cinsi, yenilikçi kyro işlemcileri ve optimize edilmiş sistemi sayesinde batarya tarafında iyileştirme olacağı düşünülüyor. Buna ek olarak LG V30s ThinQ, LG V30s+ ThinQ ve LG V35 ThinQ modellerinin de 3300 mAh batarya ile gelmesi bu düşünceyi destekliyor. Bu düşünceyle yeni amiral gemisinin 3300 mAh batarya ile gelmesinin pek şaşırılacak bir konu olmayacağı düşünülüyor. Başka kaynaklarca da teknik özellik detayında bilgi bulunmasa da birkaç kaynak kendi sitesinde LG V40 modelinin batarya kapasitesini 4000 mAh olarak gösteriyor.

Bizim kanaatimizce LG firmasının özellikle V40 ThinQ modeliyle birlikte 4000 mAh batarya kullanarak bir çağ atlamasını bekliyoruz. Tanıtım günü yaklaşana dek sızdırılacak haberlerle ve tanıtım gününde kesinleşecek özelliklerle sizlere aktaracağız.