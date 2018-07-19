LG V40 Hakkında Bilgiler Gelmeye Devam Ediyor!

LG firmasının Premium akıllı telefon sınıfı olarak adlandırılan V serisinin son amirali olacak LG V40 hakkında bilgiler gelmeye başladı. Önceden sızdırılan bilgilerle pekiştirilen yeni bilgilerde yeni akıllı telefonun tanıtımı ve birkaç teknik özelliğine vurgu yapılıyor.

LG V40 Hakkında Yeni Bilgiler Sızdırıldı

Güney Koreli firmanın üst sınıfın da üst sınıfı olarak nitelendirildiği V serisi için yeni amiral gemisi LG V40 hakkında yeni bilgiler geldi. Yeni sızdırılan bilgilerde akıllı telefonun kamerasından tanıtımına kadar birkaç bilgi yer alıyor. Piyasada Samsung ve Apple firmasıyla yarışta olan LG, yeni amiral gemisi modelini Galaxy Note 9 ve iPhone 9 modelleri için rakip olarak çıkartacak. Bu bilgiyi sızdırmayı başaran yabancı kaynaklar, yeni akıllı telefonun özellikleriyle de ilgili bilgi paylaştı.

Yeni amiral gemisi LG V40 ile ilgili olarak önceki yazılarımızda 5 kamera donanımı ile geleceğini söylemiştik. Bu kanıyı doğrulayan yabancı kaynaklar, kameralarla ilgili teknik özellik bilgileri de edindi. Kaynaklardan verilen rapora göre LG V40 modelinin 3 arka kamerası ve 2 ön kamerası olacak. Yeni akıllı telefonu tıpkı Huawei P20 Pro modeli gibi 3 arka kamera konumunu bulunduracak. Teknik özellik olarak ise LG V40 modelinde 20+16+13 MP çözünürlüğünde 3 arka kamera donanımı yer alacak. Ön kameralarla ilgili teknik özellik bilgisi paylaşmayan kaynaklar, ikili selfie kameraların 3D yüz tanıma özelliğine sahip olacağı bilgisini ekliyor. 3’lü kameraların özelliklerinde ise arka kameralardan 20 MP çözünürlüklü lensin ana kamera,16MP çözünürlüklü lensin geniş açılı kamera ve 13 MP çözünürlüklü lensin ise süper telephoto özelliğinde olacağını söylüyor. Bu özelliklere ek olarak 3.kameranın 3x optik zoom özelliğinde de gelebileceği bilgiler arasında yer alıyor.

Bu teknik bilgiler arasında tanıtımla ilgili bilgi vermeyi ihmal etmeyen kaynaklara göre LG V40 modelinin tanıtımı, Galaxy Note 9 ile iPhone 9 modelleri arasında olacak. Tahminlere göre LG V40 amiral gemisi modelin tanıtımı, Galaxy Note 9 modelinin tanıtımından sonra ve iPhone 9 modelinin tanıtımından önce gerçekleşecek. Bu bilgiye göre LG V40 tantımı IFA 2018 etkinliğinde gerçekleşebilir. Son olarak akıllı telefonun teknik özelliğiyle ilgili olarak ekran bilgisi bulunuyor. Son amiral LG V30 modelinde kullanılan OLED ekran teknolojisi yeni modelde de devam edecek. Yeni amiral gemisinde 6.1 inç büyüklüğünde OLED ekran yer alacak ve çentikli ekran yapısı + 18:9 Full Vision özellikleriyle gelecek. Bu özelliklere göre akıllı telefonun ekran/çerçeve oranının ise %90+ olacağı son bilgi olarak veriliyor.