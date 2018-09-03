Özellikle LG G7 ThinQ modeliyle kamerada bir üst boyuta çıkış yapan firmanın yeni amiral gemisi ile ilgili yeni bilgiler geldi. Yabancı kaynaklardan paylaşılan raporlara göre LG V40 kamera özellikleri belli oldu. Önceki makalelerimizde paylaştığımız gibi 5 kamera ile gelen akıllı telefonun kamera teknik detayları açığa çıktı.

LG V40 Kamera Detayları Kesinleşti

Yeni amiral gemisi LG V40 için yeni bir rapor sızdırıldı. Yabancı kaynaklardan biri olan AndroidPit sitesine göre LG V40 kamera özellikleri kesinleşti. Yeni amiral gemisi, arkada 3 kamera ve önde 2 kamera ile toplamda 5 kamera ile gelecek. Bu özelliği daha öncesinde kesinleşen yeni akıllı telefonun bu kameralarıyla ilgili teknik detayları da kesinleşti.

Önceki haberlerimizde kamera detaylarından bahsettiğimizde ön kamera özellikleri karşılaştırıldığında doğru tutuyor. Karşılaştırma arka kameraya gelince işler değişiyor. Arka tarafta bulunan 3 kamera ile ilgili olarak 12+16+20 MP çözünürlüklerinde geleceğinden bahsetmiştik. Yeni sızdırılan rapora göre bu kameraların teknik detayları 12+16+12 MP çözünürlüğünde oluyor.

Akıllı telefonun ana kamerası 12 MP çözünürlüğünde olacak ve f1.5 diyafram açıklığı sunacak. Fotoğraf çekimlerinde iyi ışık alacak olan ana kamera yapay zeka teknolojisi olan AI CAM yazılımı ile gelecek. Telefonun 2.kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde gelecek. Bu kamera, akıllı telefon üzerinde f1.9 diyafram açıklık sunacak ve geniş açı özelliğiyle karşımıza çıkacak. Son kamerası da 12 MP çözünürlüğünde gelen telefonun bu kamerası da f2.4 diyafram açıklığı ile gelecek. Bu son kameranın yazılım özelliği kesin olarak bilinmese de telephoto ya da zoom özelliğiyle karşımıza geleceği tahmin ediliyor.

LG V40 modelinin ön kameralarına bakıldığında ana kamerası 8 MP çözünürlüğünde olacak. Diyafram açıklığı özellikleri bilinmeyen kameralardan 2.kameranın çözünürlüğü de 5 MP ile karşımıza gelecek. Firmanın LG V10 modelinde olduğu gibi yapıda gelecek olan çift ön kamerada 5 MP çözünürlüklü lens bizlere geniş açı imkanı sunacak.

Bu teknik özelliklerin yanı sıra dolu dolu gelen LG V40 modelinin IFA 2018 etkinliği haricinde tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefonun tanıtım tarihi ile ilgili olarak yeni iPhone modellerinden sonra tanıtılacağı bilgisi biliniyor.