LG V40 Kod Adı Ortaya Çıktı!

2015 yılında başlayan V serisinin son amiral gemisi modeli olacak LG V40 ile ilgili bilgiler sızdırılmaya başlandı. Güney Koreli firmanın IFA etkinliklerinde tanıttığı premium sınıfı akıllı telefon modellerinin yenisi LG V40 amiralinin kod adı ortaya çıktı. G serisindeki yeni amirali LG G7 ThinQ ve LG G7+ ThinQ modellerini tanıtmaya hazırlanan firmanın yeni amiraliyle ilgili bilgiler sızmaya başladı.

LG V40 Kod Adı Belli Oldu

Güney Koreli firmanın yeni V serisi amiral gemisi modeli LG V40 ile ilgili ilk bilgi sızdırıldı. Yeni amiral gemisi modelin tanıtım tarihiyle ilgili de ufak bilgi veren sızıntıda yeni akıllı telefonun kod adı belli oldu. Yeni V serisi amiral gemisi modeli LG V40 kod adı “Storm” olarak geçiyor. Sosyal medya uygulaması olan Twitter’da paylaşılan görselle birlikte açıklanan bu sızıntıyı Evan Blass gerçekleştirdi. Blass, atmış olduğu twette “LG V40 is codenamed Storm” sözlerini ifade etti.

Yeni akıllı telefon modeliyle ilgili olarak ufak bilgiler de paylaşan Evan Blass, V40 modelinin LG V30s ThinQ ve LG V30s+ ThinQ modelleri gibi LG V40 ThinQ olarak anılacağını söylüyor. Tanıtım tarihiyle ilgili olarak V serisi telefonlarını IFA etkinliğinde tanıtan firmanın yine V40 modelini IFA 2018 etkinliğinde göstereceği ifade ediliyor. Ağustos veya Eylül aylarında tanıtılması muhtemel olan yeni akıllı telefonun LG G7 ThinQ gibi çentikli ekran yapısıyla birlikte geleceği de notlar arasında yer alıyor.

Akıllı telefon ile ilgili olarak tahmini teknik özelliklerde işlemcinin Qualcomm Snapdragon 845 ile gelmesine büyük oranda bakılıyor. Snapdragon 855 işlemcisi bahsedilenlere göre 2019 yılında çıkacak. Bu çıkış tarihine bakıldığında IFA 2017 fuarında tanıtılacak olan amiral gemisi modellerin Snapdragon 845 ile besleneceği ifadesini destekliyor. LG, akıllı telefonlarında fazla RAM kullanmıyor. Bu fazlalığın V40 modelinde yer alması bekleniyor. Ana modellerinde hep 4 GB RAM kullanan firmanın yeni amiralinde 6 GB RAM ile başlangıç yapması bekleniyor. Batarya kapasitesinin artması beklenen modelle ilgili olarak yazılım tarafında Android 9.0 P işletim sistemiyle kutudan çıkması olanağı da göz önünde bulunduruluyor.