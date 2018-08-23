LG, V40 Modelini Yeni iPhone Modellerinden Sonra Tanıtacak!

Güney Kore basınının yapmış olduğu habere göre LG firmasının yeni amiral gemisi olacak LG V40 modelinin tanıtım tarihi belirginleşmeye başladı. Merakla beklenen akıllı telefonun en dikkat çekici özelliği ise toplamda 5 kamera ile gelmesi oluyor. Bunun üzerine yoğunlaşan firma, kamera özelliği haricinde stratejiyi de düşünüyor.

LG, V40 Modelini OLED iPhone Modellerinden Sonra Tanıtmayı Planlıyor

Güney Kore basınında 2018 iPhone modelllerinden sonra tanıtılacağı konuşulan V40 modelinin en azından OLED iPhone modellerinden sonra lansmanı yapılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu konuda stratejik davranmaya çalışan firmanın lansman için şimdiden 500.000 ünite parça sipariş ettiği söyleniyor.

LG G7 ThinQ modelinde 3 milyon satış hedefi koyan ancak buna tam ulaşamayan firmanın yeni amiral gemisinde ümitli olduğu konuşuluyor. Özellikle LG V30 modeli için 1.5 milyon ünite sipariş veren ve satışlarda olumlu sonuç alan firma, bu yönden ümitli bir şekilde yoluna devam etme planları yapıyor.

İki versiyon ile karşımıza çıkacağı söylentileri dolaşan V40 modelinin premium olarak Falcon ve premium sınıfın bir altında olan Falcon versiyonları olacağı belirtiliyor. Bu versiyonlardan premium model için taşıyıcıları ikna edemediği ve Google işbirliğine başvurduğu ancak buradan da reddedildiği Kore basınında yer alıyor. Basında yer alan şok açıklamada ise Pixel sızıntılarına bakıldığında LG V40’ın Falcon versiyonuyla ilgili tam 800.000 ünitenin içeride olduğu yazıyor.

Oldukça şaşırtıcı bir durum içerisinde kalan LG firmasının yeni amiral gemisi modelini tanıtması için gün saydığını söyleyebiliriz. Genellikle IFA etkinliklerinde lansman yapan firmanın sene başında aldığı kararla birlikte ayrı lansman yapması kesinleşti. Özellikle iPhone modellerinden sonra lansman yapacağı belli olan firmanın tahmini tanıtım tarihi ise 10 Ekim olarak söyleniyor. Galaxy Note 9 ve Huawei Mate 20 Pro gibi modellerle yarışacak yeni amiral gemisi merakla bekleniyor.