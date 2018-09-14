LG V40 Tanıtım Tarihi Resmen Belli Oldu!

Firmanın sosyal medya hesaplarından yapmış olduğu paylaşımlarla birlikte LG V40 tanıtım tarihi belli oldu. Uzun süredir beklenen LG V40 amiral gemisi için gün saymaya başlanıldı. Akıllı telefonun kısa olarak da tanıtım tarihine uygun videosu yayınlandı.

LG V40 Tanıtım Tarihi Açıklandı

Yeni amiral gemisi LG V40 modelinin tanıtım tarihi resmen açıklandı. Firma, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla LG V40 tanıtım tarihine vurgu yapmış oldu. Daha önce sızıntılarda da belirtildiği kadarıyla 10 Ekim 2018 olarak söylenen tarih kesinleşti. Yapılan paylaşımlara bakıldığında tanıtım için 2 tarih bulunuyor.

Firma, LG V40 modeli için iki ayrı yerde lansman gerçekleştirecek. En resmi tanıtımını New York şehrinde yapacak firmanın bu tanıtımı gerçekleştireceği tarih 3 Ekim 2018 olarak belirtiliyor. İkinci tanıtımın ise Seul kentinde yapılacağı ve 4 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşeceği afişlerde gözüküyor.

Yeni amiral gemisi için artık gün sayımı başladı. Merakla beklenen yeni amiral gemisi modeli için lansmanda özel paket olup olmayacağı, zengin bir kutu içeriği bulunup bulunmayacağı ve özellikle akıllı telefonun kendisi merak ediliyor. Firmanın kendi ülkesinde olan Güney Kore’de NRR sertifikası olan yeni akıllı telefonu, bu sertifikaya ek olarak bir de FCC sertifikası da alarak işlemlerini tamamladı. LG V40 modeli için artık sadece gün saymak kaldı.