LG V40 Tasarım Detayları, Sızdırılan Videoyla Kesinleşti!

IFA 2018 etkinliğinde karşımıza çıkmayan Güney Koreli firmanın yeni amiral gemisi LG V40 ile ilgili video sızdırıldı. Klasik olarak paylaşılan bir sızıntı olan video yeni amiral gemisi için de paylaşılmış oldu. Paylaşılan videoda LG V40 tasarım hatları görülüyor.

LG V40 Tasarım Videosu Sızdırıldı

Piyasaya toplam 5 kamera ile çıkış yapacağı konuşulan ve bu konunun kesin olduğu yeni amiral gemisi LG V40 ile ilgili yeni sızıntı paylaşıldı. Paylaşılan sızıntıda LG V40 tasarım detayları bir video ile gösteriliyor. Görsel sızıntılarda sıkça rastladığımız @OneLeaks tarafından sızdırılan videoda yeni amiral gemisi modelin tüm detayları gözüküyor.

LG V40 modelinin ekran tarafında LG G7 ThinQ modeliyle aynı tasarımı kullanacağı görülüyor. Teknik detayda farklılık gösteren ekran haricinde diğer tasarım detayları da aynı olan amiral gemisinin ayırt edici özelliği en net şekliyle kamera tarafında oluyor. Mayıs 2018’de tanıtılan LG G7 ThinQ modeli arka tarafta dikey konumda çift kamera ile geliyor. Amiral gemisi LG V40 ThinQ modelinde ise yatay konumda tam 3 kamera ile geldiği görülüyor. Bunun dışında iki model, ön tarafta çentikli yapıya dikkat edildiğinde de farklılık gösteriyor. Modellerden LG G7 ThinQ tek ön kamera ile gelirken LG V40 ThinQ modelinde çift selfie kamera yer alıyor.

Bunlar haricinde sızdırılan videoya bakıldığında LG V40 ThinQ modelinde alt kısımda hoparlör, 3.5 mm kulaklık girişi ve USB Type-C portu yer alıyor. Akıllı telefonun sağ tarafında güç tuşu yer alırken sol tarafta ses açma ve kısma tuşu ile birlikte Google Asistan tuşu yer alıyor. Güç tuşunun altında SIM kart girişi yeri bulunduran amiral gemisinin tanıtımının ne zaman yapılacağı ve nerede olacağı hala bilinmiyor.