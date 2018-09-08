V serisinin yeni amiral gemisi LG V40 teknik özellikleri belli oldu. Uzun süredir sızıntıları yapılan yeni akıllı telefonun birçok detayı belli oldu. Son olarak tasarım videosu sızdırılan akıllı telefon donanım tarafında oldukça güçlü geliyor. Piyasada gördüğü rakiplerden biri de Galaxy Note 9 oluyor.

LG V40 Teknik Özellikleri

Ekran

LG V40 teknik özellikleri tarafında ilk olarak ekranla dikkat çekiyor. Firmanın yeni amiral gemisi modelinde 6.4 inç boyutunda ve 3120 x 1440 (QHD+) çözünürlüklü ekran bulunuyor. Bu ekran, P-OLED teknolojisi ile geliyor ve 19,5:9 Full Vision ekran formatı desteği sunuyor. Son zamanlarda trend olan çentikli ekran yapısı ile gelen akıllı telefonun LG G7 ThinQ modelinde yer alan 1000-nit ekran parlaklığı özelliğini de bulunduracağı düşünülüyor. Kaynaklarda kesinliği belli olmayan ekran/çerçeve oranları bulunsa da LG V40 ThinQ modelinde %90+ bir ekran deneyimi olacağı söylentileri yer alıyor.

Donanım

LG V40 modeli donanım tarafında oldukça dolu dolu geliyor. LG G7 ThinQ modeliyle birkaç özelliği aynı olan akıllı telefonun yongasında Qualcomm Snapdragon 845 işlemci yer alıyor. Grafik işlemcisini Adreno 630 GPU birimi üstlenecek olacak modelde 6 GB RAM yer alacak. LG G7 ThinQ gibi iki varyant ile gelen akıllı telefonun 64 GB ve 128 GB depolama kapasitesine sahip varyantları piyasaya sunulacak.

Kamera

Özellikle kamera tarafında çağ atlayacak Güney Koreli firma, LG V40 ThinQ amiral gemisinde toplam 5 kamera barındıracak. Bu kameraların konumu ise 3 arka kamera ve 2 ön kamera şeklinde olacak. 3 arka kameranın teknik detaylarına bakıldığında 12+16+12 MP çözünürlüğünde yer alacağı gözüküyor. Ana kamerası 12 MP olan modelin bu lenste f1.5 diyafram açıklığı sunacağı belirtilirken 16 MP olan ve f1.9 diyafram açıklığı sunan ikinci kamera ile wide-angle özelliği yansıtılacak. Son kamerası da 12 MP olan amiral gemisinin bu lens ile telephoto ya da zoom özelliği barındıracağı ve f2.4 diyafram açıklığı sunacağı bilgiler arasında yer alıyor.

Ön kamerada da yenilikçi davranan firmanın 8 MP çözünürlüklü ana selfie kamerasi ve 5 MP çözünürlüklü ikinci selfie kamerası bulunacak. Diyafram açıklığı özellikleri bulunmayan kameralardan ikinci kameranın wide-angle özelliğini sağlayacağı bilgisi konuşuluyor. LG G7 ThinQ modeli gibi portre modu özelliğinin barınacağı kameralarla ilgili net bilgiler lansmanda görülecek.

Ses

LG G7 ThinQ modeliyle ses tarafında çığır açan firma aynısını LG V40 modelinde de devam ettirecek. Uzun zamandır belli özellikleri amiral gemilerine aktaran firma, bu nesle LG V40 modelini de katıyor. Özellikle LG V10 modelinden itibaren devam eden 32-bit Hi-Fi Quad DAC teknolojisine sahip olacak LG V40, hoparlör tarafında Boombox Speaker ile güçlenecek. Ayrıca DTS:X 3D Surround ses özelliğini de barındıracak.

Diğer

Yazılım tarafında tahmin edilen işletim sistemi Android 9.0 Pie ile gelmesi beklenen modelin geç tanıtılması, bu tahmini destekliyor. Bunun yanı sıra batarya tarafında güncelleme olup olmayacağı soru işareti olarak kalan modelin bazı kaynaklarda 3300 mAh batarya ile geleceği veya 4000 mAh batarya ile bir ilkin gerçekleşebileceği yazılıyor.

Tanıtım Tarihi ve Satış Fiyatı

Yeni amiral gemisi modelin tanıtım tarihi ile ilgili olarak bir makale yayınlamıştık. O makalemizde LG V40 ThinQ amiral gemisinin yeni iPhone modellerinden sonra tanıtılacağı gündemde yansıtılmıştı. Bu tanıtımın 10 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşebileceği de paylaşılan bilgiler arasında yer alıyordu.

Akıllı telefonun satış fiyatı ile ilgili henüz bir sızıntı gerçekleştirilmedi. Tahmin olarak 1000$ fiyat etiketini geçmeyeceğini düşündüğümüz amiral gemisinin 900$ seviyelerinde gezeceği söylentiler arasında yer alıyor. Özellikle LG V35 ThinQ modelinin 899$ olması tahmin edilen fiyatı oldukça destekliyor.