LG V40 ThinQ Android 10 Güncellemesi Başladı!

Piyasaya çıkışının ardından tasarım ve performans anlamında oldukça beğeni kazanan akıllı telefon modeli LG V40 ThinQ Android 10 güncellemesine kavuşuyor. Akıllı telefonun güncellemesine Güney Kore üzerinden start verildi.

LG V40 ThinQ Android 10 Güncellemesi

Yeni dağıtılan güncellemeyle birlikte LG V40 Thinq kullanıcıları yeni işletim sistemine sahip oluyor. Güney Kore merkezinden dağıtımı şimdiden Amerika bölgesinde T-Mobile modellerine dağıtılmaya başlandı. Dağıtılan yeni güncelleme, belirlenen akıllı telefon modellerine OTA yolu üzeriyle dağıtılıyor. Böylelikle güncelleme sonrası akıllı telefonlar Android 10 işletim sistemine yükseltiliyor ve V30b versiyonuna sahip oluyor. Telefon modellerinin Android Güvenlik Yaması ise 1 Nisan 2020 olarak güncelleniyor.

Android sürümü: 10.0 Q

Yazılım Sürümü: LMV405UA30b

Kernel Sürüm: 4.9.193

4.9.193 Yapım Numarası: QK1.191222.02

Güvenlik Yaması : 01.04.2020

: 01.04.2020 Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.4.0.c2.9-00088-SDM845_GEN_PACK-1

MPSS.AT.4.0.c2.9-00088-SDM845_GEN_PACK-1 Dosya Boyutu :1.5 GB (OTA)

:1.5 GB (OTA) KDZ Dosyası: (eklenecek)

LG V40 ThinQ Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Akıllı telefon modeline sahip olan kullanıcılar, telefonlarında Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek OTA yöntemiyle güncelleme yapabilir.

Bu güncelleme yöntemiyle yeni yazılım paketine kavuşamayanlar, bilgisayar üzerinden firmanın sağlamış olduğu ve hem güncelleme hem de yedekleme programı olan LG Bridge ile güncellemeyi yapabilir. Bu programla ilgili tüm bilgilere ve dosyalara ulaşmak için buraya tıklayın.

Her iki yöntemle de güncellemeyi alamayan kullanıcılar, son olarak yine LG firmasının sağlamış olduğu ve manuel yükleme programı olarak nitelendirilen LG UP yardıma koşuyor. Bu program sayesinde güncellemenin KDZ dosyası indirilip akıllı telefona kolaylıkla yüklenebiliyor. LG UP ile ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;