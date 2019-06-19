LG V40 ThinQ Android 9.0 Pie İle Gelen Yenilikler

Güney Koreli firmanın dağıtmış olduğu yeni güncellemeyle birlikte LG V40 ThinQ Android 9.0 Pie işletim sistemine kavuşmuş oldu. Bu yazımızda yeni dağıtılan yazılımın kullanıcılara hangi yenilikleri getirdiğini sizlerle paylaşacağız.

LG V40 ThinQ Android 9.0 Pie Yenilikleri

1-Sanal Tuşları Gizleme

Bu özellikle birlikte LG V40 ThinQ modelinin sanal tuşları gizlenerek ekran/çerçeve oranı biraz artırılabilecek. Bunun yanında iPhone X serisi modellerinde görülen swipe özelliğiyle birlikte hızlı işlemler yapılabilecek.

2-Medya Sesi

Medya sesi özelliği geliştirilerek herhangi bir medya ortamına girmeden önce ses açma-kapama tuşuna basıp önceden sesi ayarlayabilir ve medyayı dinlerken ayarlama yapmak yerine hız kazanılmış olacak.





3-Ekran Görüntüsü Özelliği

Yeni işletim sisteminin getirdiği yenilikle birlikte Capture+ geliştirildi. Bu geliştirmeyle birlikte telefonda ekran görüntüsü alındığında alınan görüntünün ön izlemesi ekranın sağ alt köşesinde belirecek.

Bu ön izlemeyle birlikte Galeri ve Fotoğraflar uygulamasına girmeden kolayca görüntü Paylaş butonu ile paylaşabilecek ya da Sil butonuyla hızlıca silinebilecek.

4-Akıllı Pil Tasarruf Özelliği

Bu yepyeni özellik ile birlikte batarya kullanımı oldukça mükemmel bir performans sergileyecek. Pil ayarlarından etkinleştirilen özellik sayesinde arkaplanda fazla kullanım gösteren uygulama, sistem tarafından kısıtlanacak ve güç tüketimi azaltılacak.

Özellik, ayrıca sizin günlük yaptığınız işlemleri kontrol edip ona göre bir batarya performans profili oluşturacak ve güç tüketimini ona göre yöneltecek.

5-Arkaplanda Çalışan Uygulamalar

Bu özellikte çoğu işlem kullanıcıya bırakılıyor. Ayarlar üzerinden aktif edilen özelliğin çalışma şekli ise kullanıcının seçtiği uygulamalar üzerine oluyor.

Akıllı telefonumuza birçok yüklediğimiz uygulamadan birkaçı arkaplanda çalışabiliyor. Bazı uygulamaların çalışmasını istemediğimiz için bunları tek tek durdurmak gerekiyor. Bunun önüne geçen özellikle birlikte işaretlediğimiz uygulamalar biz açmadığımız sürece arkaplanda çalışmayacak.

6-Ekran Döndürme Tuşu

Kullanıcı, herhangi bir uygulamaya girdiğinde uygulama yatay konumlandırılabiliyorsa sanal tuşların olduğu bölümün sağ tarafında “ekran döndürme” tuşu konulabiliyor. Bu tuş sayesinde bildirim paneli aşağı indirilip ekran döndürme aktifleştirme yapmadan hızlıca ekran yatay konuma getirilebiliyor.

7-Güvenlikli Telefonu Kapatma

Akıllı telefonların izlenmesi için genellikle iletişim servis sağlayıcıları devreye girer. Telefon kaybolduğunda bu servis sağlayıcılar birebir işe yaramaktadır. Bunu düşünen firma, yeni yazılımla birlikte telefonu kapatma özelliğini geliştirdi.

Telefonu tamamen kapatmak istediğinizde şifre sormasını sağlayarak sadece sizin tarafınızdan kapatılabilir. Bir PIN güvenliğiyle birlikte bu güvenlikli kapatma işlemi devreye sokularak telefon güvende tutulabilir.

8-Özel Ekran Kilidi

Bu eklenen ekran kilidi seçeneğiyle birlikte güç tuşuna uzun basılı tutulunca açılan panelde bulunan “Kilit” seçeneği kullanılarak bildirimler gizlenir ve böylece kimse kolay kolay bildirimlerinizi okuyamaz. Güvenliği artıran bu özellik, PIN veya desen kullanılarak aktifleştirilmektedir.

9-Akıllı Otomatik Parlaklık

Ortama göre kendini ayarlayan otomatik parlaklık özelliği geliştirilerek kullanıcının profiline uygun bir parlaklık yoğunluğu çiziyor. Kullanıcı, tarayıcıdayken karanlıkta gözüne uygun gelen profile ayar çektiğinde telefon bunu algılayıp ona göre optimum bir parlaklık sınırı çiziyor.

10-Konfor Görünümü

Kullanıcı, bu yenilikle birlikte ekrandan yansıyan ışığın kendi gözüne en iyi gelen profilini ayarlayarak kendisine hitap eden en iyi parlaklık rengi profilini ayarlayabilir. Ayrıca bu özellikle birlikte bazı uygulamalarda farklı farklı parlaklık renkleri de uygulayabilir.