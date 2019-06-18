LG V40 ThinQ Android Pie Güncellemesi Başladı!

Güney Kore modellerinden itibaren başlayan Android 9.0 Pie güncellemesi, diğer akıllı telefon modellerine de yanısmaya devam ediyor. LG V40 ThinQ Android Pie güncellemesi ilk olarak Güney Kore modelleri için sağlandı. Daha sonra firma şu an için Amerika modelleri üzerinde dağıtım çalışmalarına devam ediyor.

LG V40 ThinQ Android Pie Güncellemesi

Güney Kore modelleri için dağıtılan Android Pie güncellemesi 1 Haziran 2019 tarihli Android Güvenlik Yaması ile birlikte geliyor. Bunun yanında V409 modellerine 20c versiyonu ile dağıtılan güncelleme OTA üzerinden ve bilgisayar üzerinden aynı anda sunuldu.

Android sürümü: 9.0 Pie

Yazılım Sürümü: LMV409N20c

Android Güvenlik Yaması: 1 Haziran 2019

1 Haziran 2019 Kernel Sürüm: 3.18.71

3.18.71 Yapım Numarası : OPR1.170623.032

: Dosya Boyutu : 1.4 GB

: 1.4 GB KDZ İndirme Linki: V409N20c_00_LGU_KR_OP_0527.kdz

LG V40 ThinQ Android Pie Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Akıllı telefon modeline sahip olan kullanıcılar, telefonlarında Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek OTA yöntemiyle güncelleme yapabilir.

Bu güncelleme yöntemiyle yeni yazılım paketine kavuşamayanlar, bilgisayar üzerinden firmanın sağlamış olduğu ve hem güncelleme hem de yedeklemeprogramı olan LG Bridge ile güncellemeyi yapabilir. Bu programla ilgili tüm bilgilere ve dosyalara ulaşmak için buraya tıklayın.

Her iki yöntemle de güncellemeyi alamayan kullanıcılar, son olarak yine LGfirmasının sağlamış olduğu ve manuel yükleme programı olarak nitelendirilen LG UP yardıma koşuyor. Bu program sayesinde güncellemenin KDZ dosyası indirilip akıllı telefona kolaylıkla yüklenebiliyor. LG UP ile ilgili tüm bilgiler için burayatıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;