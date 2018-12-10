LG V40 ThinQ Avrupa Modeli Yaklaşıyor

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Uzun süredir Avrupa ülkelerinde satışa çıkması beklenen LG V40 ThinQ modelinin yaklaştığı haberleri yayıldı. Bu haberlerde LG V40 ThinQ Avrupa modelinin numarası ortaya çıktı.

LG V40 ThinQ Avrupa Model Numarası Belli Oldu

LG V40 ThinQ Avrupa modelinin model numarası belgesi. Kaynak: Wireless Power

Belirtilen kaynaklara göre Wireless Power şirketi tarafından paylaşılan belgede LG V40 ThinQ Avrupa model numarası belli oldu. İlk başta 3 Ekim 2018 tarihinde tanıtılan ve 15-20 Ekim 2018 tarihleri arasında Güney Kore ve Amerika’da satılan amiralin Avrupa modelini görmeye az kaldı.

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Firmanın üzerinde uğraşmış olduğu Avrupa modelinin model numarası LMV405EB ve LMV405EBW olduğu ortaya çıktı. Bu uzun bekleyişin ardından akıllara gelen soru ise merak uyandırıcı oluyor. Avrupa’da çıkması uzun süren bu model Android 9.0 Pie yüklü bir şekilde gelebilir.

Tahminlere göre amiralin Avrupa modeli, marketlerde 2019 yılının ilk çeyreğinde yer alacak. Piyasaya 900-980$ arası fiyatla çıkış yapan modelin vergiler olmadan Türkiye fiyatı yaklaşık 4500-4750 lira arası geliyor. Vergilerle birlikte 6000 lira bandını geçebilir.