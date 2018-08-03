LG V40 ThinQ Çentikli POLED Ekran ile Geliyor!

Son zamanlarda sıkça duyduğumuz çentikli ekran furyasına bir akıllı telefon daha ekleniyor. İlk kez LG G7 ThinQ akıllı telefonunda kullanan Güney Koreli firma, buna bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Yabancı kaynakların sızdırdığı habere göre LG V40 ThinQ çentikli POLED ekran ile gelecek.

LG V40 ThinQ Çentikli POLED Ekrana Sahip Olacak

Sızdırılan habere göre LG V40 ThinQ çentikli POLED ekran ile gelecek. Yeni amiral gemisinin bu ekran ile gelmesi, akıllı telefon piyasasında rekabeti üst seviyeye çekecek gibi gözüküyor. Firmanın hazırlıklarına devam ettiği yeni akıllı telefonu için gelen bilgiler arasında teknik detaylar da yer alıyor.

LG V40 ThinQ çentikli POLED ekran ile gelecek ve 6.1 inç büyüklükte ekran deneyimi sunacak. Bunun yanı sıra akıllı telefonda 19:9 Full Vision ekran formatı da yer alacak. Bu formatla birlikte akıllı telefon bizlere, LG G7 ThinQ gibi 3120 x 1440p (QHD+) çözünürlük sağlayacak. Parlaklık vve ekran yoğunluğu konusunda detayı bulunmayan V40 ThinQ modelinin yine G7 ThinQ gibi hatta G7 ThinQ modelinden biraz daha üst seviye bir parlaklık ve ekran yoğunluğu sunacağı bekleniyor.

LG V40 ThinQ Tam Gaz Devam Ediyor

Akıllı telefonun çentikli POLED ekran ile gelmesi konusu patlak verince tüm bilgiler birleştirilmeye başlandı. Kısaca bahsedilirse ekran tarafında çentikli POLED ekran sunacak amiral gemisinde 6.1 inç büyüklükte panel yer alacak ve bu panel 19:9 Full Vision ekran formatıyla gelecek. Bu formatta ve çentikli ekranla gelmesi, akıllı telefonda %90+ ekran/çerçeve oranı deneyimini bizlere yaşatacağı bildiriliyor.

Ana işlemcisi Qualcomm Snapdragon 845 ile gelen ve grafik işlemcisinde Adreno 630 GPU yer alan modelin 6 GB RAM ve 128 GB depolama birimleri bulunacak. Frmanın 6 GB RAM kapasiteli ender modellerinden olan V40 ThinQ için tam 5 kamera konumlandırılacak. Kameralarla ilgili detaylı bilgileri öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayıp makalemizi okuyabilirsiniz.

XDA Developers forum sitesinde yapılan haberlerde gündeme gelen teknik özelliklerde akıllı telefonun batarya kapasitesi bilinmiyor. Çıkış tarihi olarak Android 9.0 P işletim sisteminin tanıtım tarihinden önce çıkacak amiralde Android 9.0 P yüklü olarak geleceği düşünülüyor. Yeni amiralle ilgili detaylar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.