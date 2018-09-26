LG V40 ThinQ Çentiksiz Şekilde Sızdırıldı!

Tanıtım tarihine az bir süre kalan yeni amiral gemisi LG V40 ThinQ modeliyle ilgili bir sızıntı daha paylaşıldı. Paylaşılan sızıntıda LG V40 ThinQ çentiksiz bir şekilde görüntüleniyor. Paylaşımı yapan kişi ise neredeyse tüm akıllı telefonlar için sızıntı yapan Evan Blass oluyor.

LG V40 ThinQ Çentiksiz Ekranla Görüntülendi

Hepimizin aşina olduğu sızıntı görsele yakın bir görselle daha paylaşılan LG V40 ThinQ çentiksiz ekranla da görüntülendi. Görüntüyü paylaşan kişi Twitter üzerinden Evan Blass oldu. Daha çok üçlü kamera yapısını ve ekranını gördüğümüz amiral gemisi modelin ayrıntıları dikkat çekiyor.

Akıllı telefonun paylaşılan sızıntısında AT&T modeline ait olduğu ve NFC özelliğinin aktif olduğu gözüküyor. Bu küçük ayrıntıların yanı sıra LG V40 ThinQ modelinin kesin olarak 3 arka kamera ile geleceği anlaşılmış oluyor. Toplamda 5 kamera ile geldiğini söylediğimiz amiral gemisinin ön tarafında 2 selfie kamerası da yer alıyor. Bu selfie kameralarının ortasında sensör ve en sağda ahize yer alıyor.

Akıllı telefonun kamera özellikleri arka tarafta 16+12+8 MP çözünürlük olarak belirtilirken ön tarafta 8+5 MP çözünürlüklü çift selfie kamerası yer alacak. Çentiksiz görüntülen ekranı 6.4 inç büyüklüğünde gelecek modelde 3120 x 1440p (QHD+) çözünürlük sunulacak. Yongası Snapdragon 845 işlemci ve Adreno 630 GPU birimleriyle güçlenecek amiralde 64 GB ve 128 GB depolama seçeneklerine sahip iki modeli olacak. Özellikle RAM tarafında iyileştirilmiş bir şekilde sunulacak LG V40 ThinQ modeli içinde ilk defa 6 GB RAM ve 8 GB RAM seçenekli varyantlar getirilmiş olacak.

Tanıtım hazırlıklarına devam eden LG yetkilileri, amiral gemisi modelini ilk olarak 3 Ekim 2018 Çarşamba günü New York kentinde, daha sonra 4 Ekim 2018 Perşembe günü ise Seul kentinde tanıtacak.