LG V40 ThinQ Ekran Tasarımı Büyük Bir Deneyim Sunacak

Tanıtımına az bir süre kalan yeni amiral gemisi LG V40 ThinQ modeliyle ilgili yeni sızıntılar paylaşıldı. Paylaşılan sızıntı haberde yer alan bilgilerde LG V40 ThinQ ekran tasarımıyla ilgili bir görselin olduğu görülüyor. Daha öncesinde görselleri ve videosu sızdırılan akıllı telefonun en net ekran tasarımı bu görselle birlikte görülüyor.

LG V40 ThinQ Ekran Tasarımı Sızdırıldı

Güney Koreli firmanın tanıtımına hazırlandığı yeni amiral gemisi LG V40 ThinQ ekran tasarımıyla bir kez daha sızdırıldı. Birçok görseli ve videosu sızdırılan yeni akıllı telefonun en net ekran tasarımı bu sızıntıyla görülüyor. Mayıs 2018’de tanıtılan LG G7 ThinQ ile aynı ekran tasarımı ile karşımıza gelecek yeni amiralin ekran deneyimi tarafında biraz daha önde olacağı gözüküyor.

iPhone X modeliyle başlayan çentikli ekran popülasyonuna katılacak LG V40 ThinQ modelinin ekran tarafında %90+ ekran/çerçeve oranı sunulacağı haberi yapılmıştı. Yeni sızdırılan bu görselle birlitke ve ekranın 6.4 inç boyutunda olması haberi destekliyor gibi görünüyor.

Ekran tarafında herkesin bildiği gibi mükemmel olan firmanın yeni amiral gemisi modelinde 6.4 inçlik P-OLED ekran bulunacak. Çözünürlüğü 3120 x 1440p (QHD+) olacak modelde 19,5:9 Full Vision ekran formatı bulunacak. Bu formatla birlikte daha uzun bir ekran deneyimi sunacak akıllı telefonun iPhone X modelindeki gibi tam ekran ve çentikli yapıda gelmesi de ayrı bir deneyim sunacak.

İki farklı tanıtımı yapılacak olan amiral gemisi ilk olarak Amerika’nın New York kentinde yapılacak ve tarih olarak 3 Ekim 2018 Çarşamba günü işaret edildi. Akıllı telefonun ikinci tanıtımı ise Seul kentinde gerçekleştirilecek ve 4 Ekim 2018 Perşembe günü yapılacak.