LG V40 ThinQ Geekbench Testi Ortaya Çıktı!

Yeni amiral gemisi LG V40 ThinQ Geekbench testiyle birlikte gündemde yerini aldı. Tanıtım çalışmalarını sürdüren firmanın yeni amiral gemisiyle ilgili sıcak sızıntı paylaşıldı. Paylaşılan sızıntıda akıllı telefonun birkaç özelliği ve işlemci performans testi görülüyor.

LG V40 ThinQ Geekbench Testiyle Karşımızda

Taze taze paylaşılan LG V40 ThinQ Geekbench testi sonuçları tanıtıma az bir süre kala lanse edildi. Güney Koreli firma tanıtım hazırlıklarını sürdürürken yapılan sızıntıda birkaç teknik özelliği görülen ve işlemci performans testi ortaya çıkan akıllı telefonun geekbench testi paylaşıldı.

Paylaşılan sızıntıda yer alan görsele bakıldığında akıllı telefonun 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 işlemci ile geldiği görülüyor. Beraberinde grafik biriminde Adreno 630 GPU getiren işlemcinin yanında 6 GB RAM kapasitesi olduğu yazılı bir şekilde bulunuyor. İşletim sistemi tarafında çok konuşulan akıllı telefon için kutu içinden Android 8.1.0 Oreo ile çıkış yapacağı kesinleşti.

Geekbench testine bakıldığında LG V40 ThinQ modelinin tek çekirdekli performansında 2425 puan aldığı görülüyor. Çoklu performans testinde iyi bir sonuç alan akıllı telefonun 8769 puan ile mükemmel bir skor elde ettiği görülüyor. Bunun yanı sıra testte yer alan 6 GB RAM kapasitesinin geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz haberde 8 GB RAM kapasiteli modelin de geleceği skora farklı yansıyabilir.

LG V40 ThinQ rakiplerine bakıldığında Samsung Galaxy Note 9 modeli, tekli çekirdek performansında Exynos işlemciyle 3716 puan alırken çoklu çekirdekte 8984 puan alıyor. Tekli çekirdekte fark atan model çoklu çekirdekte yakın performans gösteriyor. Bunun yanı sıra ülkemizde çok sık bahsedilmeyen Sony tarafında Xperia XZ3 modeli de tekli çekirdekte 2330 puanla testi tamamlarken çoklu çekirdek performansında 8665 puan ile tamamlıyor.

Birçok kullanıcının da bildiği gibi bu performans sonuç farkları normal kullanımda hissedilmeyecek. Bu sonuçların yanı sıra akıllı telefonları ön plana çıkaracak etmenler diğer özellikler olacak. Özellikle günümüzde kamera öneminin artması ve LG V40 ThinQ modelinin 3 arka kamerayla gelmesi kağıt üzerinde bir adım öne daha çıkarıyor.