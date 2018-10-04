LG V40 ThinQ İncelemesi

LG V40 ThinQ amiral gemisi tanıtıldı ve incelemeleri tüm dünyada hızla başladı. Bu inceleme yazımızda yeni amiral gemisi modelin tüm detaylarını edindiğimiz bilgilere göre sizlere sunacağız. Akıllı telefonun tanıtılmasının ardından bir an önce ülkemizde de görmek istediğimizi belirtelim.

LG V40 ThinQ Bizlere Neler Sunuyor?

Tasarımı, ekranı, donanımı, performansı kısacası her şeyiyle mükemmel bir amiral gemisi olarak karşımıza gelen akıllı telefonun tüm detaylarını sizler için sıralayacağız.

Tasarım

Klasik olarak çerçevesiz ekran tasarımını benimseyen amiral gemisi modelinde ufak çerçeveler yer alıyor. Ön tasarımı neredeyse tamamen ekran olan akıllı telefonun arka tasarımında yatay 3 arka kamera ve çift tonlu LED flash yer alıyor. Bunların altında parmak izi yer alırken orta konumda V40 ThinQ yazısı ve en altta LG yazısı bizleri karşılıyor. Bunun yanı sıra telefonun sağ tarafında güç tuşu yer alırken sol tarafında ses açma-kapama tuşu ile LG G7 ThinQ modeliyle hayata geçen Google Asistan butonu bulunuyor.

Amiral gemisinin üst kısmında gerekli antenler, mikrofon gibi özellikler bulunurken alt kısım bizleri oldukça sevindiriyor. Telefonun altına bakıldığında hoparlör, antenler ve USB Type-C karşılarken en önemli detay 3.5 mm kulaklık girişi gözlerden kaçmıyor. Son olarak boyutlarına değineceğimiz telefonun 158.7 x 75.8 x 7.7 mm boyutlarında geldiği görülüyor.

Ekran

Amiral gemisi modelin ön tarafında büyük bir ekran bulunuyor. Bu ekran bizlere 6.4 inç boyutunda gelirken ekran formatında 19,5:9 olması yani Full Vision destekli gelmesi büyüklüğü minimalize ediyor. Çözünürlüğü 3120 x 1440p (QHD+) olan telefonun bu alanda 3240 x 1080p (FHD+) çözünürlüğe düşürülmesi gerçekleştirilebiliyor.

Ekranın OLED teknolojili olması, G serisi amiral gemisi LG G7 ThinQ modelinde yer alan 1000 nits parlaklığı sunamasa da 538 ppi gibi bir değerle bizlere mükemmel bir ekran deneyimi sunuyor. Özellikle HDR10 desteğinin olması, akıllı telefonun bize yansıtacağı ekran performansında en gerçek renkleri gösterecek. Bir gelişme olmasa da bu ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunacak.

Donanım

Hepimizin bildiği gibi yeni amiralde son teknolojiler yer alıyor. Bunlardan biri işlemci olan Qualcomm Snapdragon 845 oluyor. Bu işlemci, 8 çekirdekli olup Kyro 385 CPU mimarisiyle oldukça güçlü çalışıyor. İşlemcinin çekirdek yapısına baktığımızda en üst seviyede 4 x 2.8 GHz ve en alt seviyede 4 x 1.8 GHz hızlarında çalıştığını görüyoruz. Bu işlemci, beraberinde bizlere Adreno 630 GPU grafik birimini getiriyor. Bu grafik biriminde OpenGL ES 3.2 desteği, oyunlarda optimize için Vulkan desteği ve DirectX 12 desteği de bulunuyor. İşlemci bizlere CAT 18 LTE indirme kategorisi ve CAT 13 LTE yükleme kategorisi sunuyor. Bu kategori özelliklerine göre en yüksek 1.2 Gbps indirme ve 150 Mbps yükleme hızları sağlayabiliyor.

Akıllı telefon piyasaya iki varyant olarak satışa sunulacak. Bu varyantlar 64 GB ve 128 GB depolama alanına sahip olurken beraberinde 6 GB RAM ile gelecek. Amiral gemisi, depolama tarafında micro SD kart desteklerken bu desteğini 2 TB hafızaya kadar çıkarabiliyor.

Kamera

Arka Kamera

Bu konuda oldukça gelişmiş olarak karşımıza gelen V40 ThinQ için birçok yönüne değinmeye çalışacağız. Arkada görülen üçlü kamera yapısı, bizlere bu alanda gelişmişliği gösteriyor. Toplamda 5 kamera ile gelen modelin 3 arka kamera ve 2 ön kamera özelliği bulunuyor.

Arka kameralardan giriş yaparsak amiral gemisinin ana kamerası 12 MP çözünürlüğünde geliyor. Bu çözünürlük, her ne kadar LG V30 ve LG G7 ThinQ modellerinden düşük olsa da f1.5 diyafram açıklığıyla ön plana çıkıyor. Bu ana kamera fotoğraf çekiminde bizlere 1.4µm pixel boyutuyla 78 derecelik açı sağlıyor ve çift OIS desteğiyle mükemmel fotoğraflar çekme konusunda resmen bir kitap yazdırıyor.

Arka kameraların ikincisi bizim LG akıllı telefonlarında bildiğimiz ve sıradan hale gelen kamera olarak geliyor. Bu ikinci kamera 16 MP çözünürlükle gelirken Crystal Clear Lens ile karşımıza çıkıyor ve bu lens ile birlikte sunduğu f1.9 diyafram açıklığı sayesinde 107 derecelik geniş açılı fotoğraf çekmeyi bize öğretiyor. Bu kameranın lens boyutu ise 1µm pixel olarak bilgiler arasında yer alıyor.

Son arka kamera da 12 MP çözünürlükle karşımıza çıkıyor. Bu son kamera ile firma, yeni amiralde bizlere telephoto özelliği sunarak x2 zoom fotoğraf çekimleri sağlıyor. Bu kamera detaylarına inildiğinde 1µm pixel boyutu ile oluşturulduğu, çekimlerde 45 derece açı sunduğu ve bunları f2.4 diyafram açıklığı ile güzelleştirdiği görülüyor.

Ön Kamera

Ön kameralarına geçtiğimiz zaman bizleri 2 tane lens karşılıyor. Bu iki lensten ana selfie kamerası 8 MP çözünürlükle geliyor ve f1.9 diyafram açıklığı ile güzel ve ışık alan selfieler çekmemizi sağlıyor. Bu ana selfie kamerası 1.12µm pixel boyutu sunarken fotoğraf çekimlerinde 80 derece açı ile çekim yapıyor.

İkinci selfie kamerası da 5 MP çözünürlükte gelen amiralin bu lensi, LG akıllı telefonların arkasında rastladığımız geniş açılı kamera olarak karşımıza çıkıyor. Bu lens de f2.2 diyafram açıklığı özelliği barındırıyor ve 1.12µm pixel boyutu ile 90 derecelik selfie çekimleri yapabiliyor. Akıllı telefonun kamera yazılımında yer alan ve LG kullanıcılarının çok istediği “Portre Modu“ özelliği 3 arka kamerada yer alırken ön kamerada sadece 8 MP çözünürlüklü kamerada bulunuyor.

Multimedya

Klasikleşen multimedya özelliklerinin çoğunu içinde barındıran V40 ThinQ modelinde en dikkat çeken özellik 3.5 mm kulaklık girişi oluyor. Birçok akıllı telefonda incelik adına feragat edilen bu detay, bizlere 32-bit Hi-Fi Quad DAC teknolojisini sunmayı ihmal etmiyor.

Bunun dışında hoparlörü LG G7 ThinQ modeliyle aynı olan yeni akıllı telefonda Boombox Speaker bulunuyor ve bu hoparlör DTS:X 3D Surround Sound özelliğini de beraberinde getiriyor. Bu güçlü hoparlör ile akıllı telefon 1.07 Volt çıkış verebiliyor ve 105 dB seviyesine kadar mükemmel ses deneyimi yaşatabiliyor. Donanımsal ve yazılımsal olarak rakiplerinden çok önde olan amiral, Uzaktan Ses Tanıma özelliğiyle yaklaşık 5 metre uzaklıktan ses algılayarak komutları gerçekleştirebiliyor.

Batarya

Bu özelliğinde bekleyenlerin modunu biraz düşüren amiralde 3300 mAh li-po batarya yer alıyor. Aynı batarya kapasitesini LG G6, LG V30 ve LG V35 modellerinde kullanan firma, aynı bataryaya yeni amiral gemisinde yer vermesi kullanıcıları oldukça etkileyecek. En az 3500 mAh batarya kapasite görmek isteyen kullanıcılar için 4000 mAh olması sürpriz olabilir ve daha fazla olan ilgiyi maximum konuma çekebilirdi.

Bataryanın özelliklerine bakıldığında testler üzerinden konuşursak 6.30 saat performans verdiği görülüyor. Bu performans testinin %80 – %20 arasında yapılıyor olması düşünüldüğünde bir kullanıcı için 8 – 8.30 saat seviyelerini zorlayacağı düşünülüyor ki bu seviye oldukça yüksek ve tatmin edici bir seviye oluyor.

Yazılım

Her akıllı telefonun altında yatan donanım performansının altında bir yazılım bulunuyor. LG firması da yeni amiral gemisi için UX 7.0+ olarak adlandırabileceğimiz arayüzü ile bizlere en iyisini sunmaya çalışıyor. Bu yazılım arayüzü, gönül isterdi ki Android Pie işletim sistemi altında olsun ama Android 8.1.0 Oreo altında yer alıyor.

Yeni yazılımla birlikte akıllı telefon üzerinde Google Pixel ile birlikte hayatımıza giren 3D Touch özelliği de bulunarak kolaylık sağlıyor. Bu optimize edilmiş arayüz ve yazılımla batarya tarafında da yüksek tasarruf sağlanmış oluyor.

Diğer

Yeni akıllı telefon için son söyleneceklere geldiğimizde amiral gemisinde çift bant destekli Wi-Fi 802.11/a/b/g/n/ac desteği, GPS, NFC ve Bluetooth 5.0 gibi son teknolojik bağlantılar yer alıyor.

Akıllı telefonun tanıtımı New York kentinde gerçekleştirildi ve orada bulunan T-Mobile, Verizon, AT&T gibi operatörlerde satışa sunuldu. Akıllı telefon piyasada 900-980$ fiyat aralığında satılıyor. Ülkemiz için akıllı telefonun fiyatı hesaplandığında vergiler dahil olmadan 5500 lira bandına yaklaşıyor. Ülkemiz topraklarına giriş yaptığımızda resmi satış fiyatını hızlı bir şekilde sizlere ulaştıracağız.

Sizin yeteri kadar paranız olsa ve LG V40 ThinQ modelini görseniz alır mısınız? Hep beraber yorumda tartışalım.