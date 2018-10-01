LG V40 ThinQ Kamera Özellikleri Hakkında Yeni Bilgiler Sızdırıldı!

LG V40 ThinQ kamera özellikleri ile ilgili bilgi sızdırılarak en detaylı şekilde kamera donanımı belli oldu. İlk başlarda sızdırılan bir haberi sunduğumuzda çok fazla belli olmayan kamera özellikleri gün geçtikçe gelişme gösterdi. Yeni sızdırılan haberle birlikte kamera donanımı tam anlamıyla kesinleşti.

LG V40 ThinQ Kamera Özellikleri Kesinleşti

Yapılan yeni haberle birlikte 5 kameralı LG V40 ThinQ amiral gemisinin kamera özellikleri en ince ayrıntısına kadar belli oldu. LG V40 ThinQ kamera özelliklerine bakıldığında kağıt üzerinde 3 arka kamera ve 2 ön kamera ile geldiği görülüyor. Bu teknik özelliklerin iç ayrıntısına inildiğinde özelllikler daha fazla derinleşiyor.

Çılgın 3 Arka Kamera

Yeni amiral gemisinin arka kamera özelliklerinden başlarsak ana kameranın 16 MP çözünürlüğünde geldiği kesinleşmişti. Bu ana kamera üzerinde yer alan lensin diyaframı ise f1.5 olarak sızdırıldı. Gelişmiş olarak karşımıza çıkacak ana kamera ile bu diyafram açıklığı sayesinde daha iyi fotoğraflar çekilecek.

Akıllı telefonun 2.kamerasına değinildiğinde 12 MP çözünürlüklü bir lens bizi karşılayacak. Bu lens, ana kamera gibi çekim üzerine kurulu olsa da kendisini yazılımsal olarak farklı kılacak. 2.kameranın üstünde f1.9 diyafram açıklığı yer alacakken farklılık tarafında LG akıllı telefonlarda sıradan hale gelen wide-angle özelliği sağlanacak.

Son arka kamera ise bizlere 8 MP çözünürlük sunacak. Bu 8 MP çözünürlüklü kameranın diyafram açıklığı ise f2.4 değerinde olacak. Geçtiğimiz dönemlerde yapmış olduğumuz kamera haberlerinde bahsettiğimiz gibi 3.kameranın yazılımında telephoto özelliği olacak. Teknik detayında x2 zoom olarak bahsettiğimiz lensin x3 zoom yapacağı sızıntıda kesin olarak belirtiliyor.

Çok Fonksiyonlu 2 Selfie Kamera

LG V40 ThinQ modelinin ön kameralarına baktığımız zaman çift lens görünüyor. Konum itibarıyla çentikli ekranın ortasında ve bir düzen içinde yer alan kameralar çok fonksiyonlu olarak nitelendirilebilir. Ön kameralardan ana selfie kamerasının özelliklerinde 8 MP çözünürlüklü lens gelecek. Bu lenste akıllı telefon bizlere f1.9 diyafram açıklığı sunarak çok iyi selfie fotoğraflar çekmemizi sağlayacak. Özellikle LG G7 ThinQ modelinde kullanılan lensin yer alacağı düşünüldüğü ve bu düşünceyle ön kameranın performansında bir kötü etken olmayacağı kanaatine varılıyor.

Amiral gemisinin ikinci ön kamerasında ise 5 MP çözünürlüklü lens bulunacak. Bu lensin özelliği ise LG V10 modelinde kullanılan çift ön kamera donanımı veya LG V20 modelinde kullanılan tek ön kamera ile yazılımsal olarak sağlanan ve LG akıllı telefonların ikinci arka kameralarında bulunan wide-angle özelliği geliştirilerek sunulacak.

Bu kamera tarafında bile dolu dolu gelen LG V40 ThinQ amiral gemisinin tanıtımına çok az kaldı. İki farklı yerde tanıtımı gerçekleştirilecek akıllı telefonun bekleyenleri, bu özellikleri gördükçe daha çok meraklanmaya devam ediyor. 3 Ekim 2018 Perşembe günü New York‘ta yapılacak tanıtımla yeni amiral gemisi modelin bize sunduklarını ve üstümüzde bırakacağı etkisini hep birlikte göreceğiz.