ThinQ ailesine katılacak yeni üye ve V serisinin yeni amiral gemisi olacak LG V40 ThinQ model numarası ortaya çıktı. Yeni akıllı telefonun daha önce 5 kamera ile geleceği haberleri çıkmış ve doğrulanmıştı. Son olarak sızdırılan haberlerde amiral gemisinin model numaraları belli kısmen belli oldu.

LG V40 ThinQ Model Numarası Belli Oldu

Yeni yapılan haberlerde yer alan bilgiye göre LG V40 ThinQ model numarası kesinleşti. Her akıllı telefon için belli bir bölgeye göre yapılan sızıntı haber, LG V40 ThinQ amiral gemisi için kendi toprakları olan Güney Kore model numarası olarak lanse edildi. Yapılan sızıntı haberde 3 tane model numarası yer alan akıllı telefonun farklı varyantlarda piyasaya sunulup sunulmayacağı konusu akıllara soru işareti olarak kalıyor.

Yapılan sızıntılarda görülen model numaraları LG V40 ThinQ için şu ana kadar 3 tane yer alıyor. Daha önce LG V35 ThinQ modeli için LM-V350N model numarasını lanse eden firmanın yeni amiral gemisi için LM-V400N, LM-V405N ve LM-V409N model numaralarını kullandığı ortaya çıktı.

LG V40 ThinQ Teknik Özellikleri

Teknik özellik tarafında dolu dolu gelecek akıllı telefonun 19:9 Full Vision ekran formatını devam ettireceği ve çentikli ekran yapısıyla geleceği biliniyor. Amiral gemisi, tıpkı LG G7 ThinQ modeli gibi ekran tarafında mükemmel çözünürlük ve parlaklık sunacak. Yeni akıllı telefonun performansında Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisi görev alacak. Grafik birimini Adreno 630 GPU ile destekleyecek modelin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geleceği biliniyor. Daha önceki modellerinde sadece LG G7+ ThinQ modelinde 6 GB RAM kullanan firma, V serisinde de bu kapasiteyi V40 ThinQ modelinde kullanmayı tercih ediyor.

Kamera özelliği tarafında toplam 5 kamera ile gelecek akıllı telefonun lens konumlandırması 3 arka ve 2 ön şeklinde olacak. Amiral gemisinin 3’lü kameraların özelliklerinde ise arka kameralardan 20 MP çözünürlüklü lensin ana kamera görevi görecek. Telefonun 2.kamerasında 16MP çözünürlüklü lens yer alacak ve geniş açılı özellik sunacak. Son kamera ise 13 MP çözünürlüklü lens ile gelecek ve süper telephoto özelliğinde olacak. Bu özelliklere ek olarak 3.kameranın 3x optik zoom özelliğinde de gelebileceği bilgiler arasında yer alıyor.

Ön kamera tarafında 2’li opsiyonu tercih eden firmanın bu kameraları hakkında teknik detay bilinmese de çalışma alanı olarak bilgiler yer alıyor. İki ön kameralı akıllı telefon, bu lenslerle geniş açılı özelliği ve 3D yüz tanıma özelliğini bizlere sunabilecek. V40 ThinQ, ekran popülerliği arasında yer almayı başaracak gibi görünüyor. Dönemin popülaritesi olan çerçevesiz ekranla karşımıza gelmesi muhtemel olan telefonun %90+ ekran/çerçeve oranı olacak.