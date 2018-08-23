LG V40 ThinQ Render Görselleri Sızdırıldı!

ThinQ ailesine yeni katılacak olan V serisi üye LG V40 ThinQ ile ilgili görseller sızdırıldı. Sızdırılan görsellerde LG V40 ThinQ render görselleri yer alıyor. Görsellerde dikkat çeken iki unsur ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi toplamda 5 kamera ile gelmesi olan akıllı telefonun kulaklık tarafında stilini bozmadığı görülüyor.

LG V40 ThinQ Render Görselleri Paylaşıldı

Yeni amiral gemisi LG V40 ThinQ render görselleri basın tarafından sızdırıldı. Sızdırılan görsellerde kamera ve kulaklık tarafında dikkat çeken akıllı telefonun ekranı da bir o kadar ilgi çekiyor. Önceki yazılarımızda 5 kamera ile geleceğini söylediğimiz akıllı telefonun kamera tasarımı, sızdırılan görsellerde basit bir şekilde görülüyor. Bunun yanı sıra tasarım görsellerinde dikkat çeken diğer bölüm ise kulaklık girişi oluyor. 2017 yılında başlayan 3.5mm kulaklık girişine elveda kampanyasını hiçbir akıllı telefonunda kullanmayan firma, V40 ThinQ modelinde de kulaklık girişine yer vermeye devam edecek.

Toplam 5 kamera ile gelecek dediğimiz V40 ThinQ modelinin kamera konumlandırması 3 arka kamera ve 2 ön kamera şeklinde olacak. Arka kameralar tarafında yatay ve sıralı şekilde konumlandırılırken ön kameralar ise çentikli yapı olmasıyla birlikte ortada ve sol tarafta sıralı bir şekilde yer alacak. Bu arka kameraların yanında çift tonlu LED Flash yer alırken altta parmak izi okuyucu ve onun altında V40 ThinQ yazısı yer alırken ön kameraların yanında ise Face ID teknolojisi ve gerekli sensörleri sağlayacak olan ana sensör bulunacak.

Akıllı telefonun teknik özelliklerinden kısaca bahsedecek olursak Snapdragon 845 işlemcisiyle ve Adreno 630 GPU birimiyle performansta en kusursuz şekilde verim sağlayacak. Bağlantı tarafında Wi-Fi 802.11/a/b/g/n/ac desteği kesin olan modelin Bluetooth 5.0 desteği ve USB Type-C girişi gibi özellikleri bulunacak. Ekran tarafında çentikli yapı ile karşımıza çıkacak olan modelin ekran teknolojisi ise P-OLED olacak. Teknik detayı bulunmayan ekranın en az Full Vision destekli 6.2 inç büyüklüğünde olması bekleniyor.