LG V40 ThinQ Sertifika İşlemlerini Tamamladı

Tanıtımına çok az bir süre kalan yeni amiral gemisi LG V40 ThinQ sertifika işlemlerini tamamladı. Basın tarafında paylaşılan sızıntılarıyla gündeme gelen ve şekli neredeyse kesinleşen akıllı telefonu görmeye az kaldı. Son olarak teknik özellikleriyle ilgili bilgilerini paylaştığımız yeni amiralin Güney Kore sertifikasını aldığı da paylaşıldı.

LG V40 ThinQ Sertifika Aldı

Kendi toprağı olan Güney Kore’de yapılan işlemlerle birlikte LG V40 ThinQ sertifika olayını kapatmış oldu. Kendi ülkesinde yer alan bir kuruluştan NRR sertifikasını alan modelin başka bir kuruluştan da sertifika aldığı tespit edildi. Özellikle tüm akıllı telefonlar için tanıdık bir kuruluş olan FCC tarafından da sertifikasını tamamlayan amiral gemisi için gün sayılıyor.

Sızıntıları bir araya topladığımızda akıllı telefonun iPhone modellerinden sonra tanıtılacağı konuşuluyordu. Bu söylenti gerçek olacak ama tanıtım tarihi henüz bilinmiyor. Özellikle Huawei ve Google firmalarının yeni akıllı telefonlarıyla yarışa girecek LG V40 ThinQ merakla bekleniyor.

Teknik özelliklerine kısaca değinilirse ekran tarafında bizleri P-OLED teknolojili 6.4 inç boyutunda bir panel karşılayacak. Çözünürlüğü 3120 x 1440p (QHD+) olan modelde 19,5:9 Full Vision format yer alacak. Yongasını piyasadaki en güçlü Qualcomm işlemcisi olan Snapdragon 845 ile güçlendiren amiralde Adreno 630 GPU grafik birimi destek verecek.

Kamera tarafında 12+16+12 MP çözünürlüklü 3 arka kamera ile gelen V40 ThinQ, ön tarafta ise 8+5 MP çözünürlüğünde çift selfie kamerası sunacak. İki varyant ile karşımıza çıkacak olan amiralde 6 GB RAM yer alırken depolama tarafında 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri olacak. Batarya tarafında kesin bir şey olmasa da 3300 mAh yankıları yükselirken işletim sistemi Android 9.0 Pie olarak kutudan çıkacak. Ses tarafında güçlü gelecek modelin multimedya özellikleri, LG G7 ThinQ modelindeki özelliklerinin aynısı olacak.