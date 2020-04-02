LG V40 ThinQ Şubat Ayı Güncellemesi Dağıtıldı

LG V40 ThinQ Şubat güncellemesiyle Güney Koreli firma, akıllı telefon modelini güncel tutmaya devam ediyor. Her ay standart olarak verilen güncellemelerden biri olan yeni yazılım paketiyle birlikte hem Android Güvenlik Yaması hem de performans tarafında iyileştirmeler yapıldı.

LG V40 ThinQ Şubat Güncellemesi

LG V40 ThinQ için dağıtılmaya başlanan güncelleme pek bir yenilik gelmese de en önemli yeniliklerden biri Android Güvenlik Yaması üzerinde oluyor. Bu yeni güncellemeyle birlikte akıllı telefon modelinin yeni güvenlik yazılımı 1 Şubat 2020 tarihine güncellenmiş oldu. Bu detayın yanı sıra akıllı telefon modelinin performansında iyileştirmeler ve Google Yamaları da güncellendi.

Android sürümü: 9.0 Pie

Yazılım Sürümü: LMV405UA20b

Android Güvenlik Yaması: 1 Şubat 2020

1 Şubat 2020 Kernel Sürüm: 4.9.112

4.9.112 Yapım Numarası : PKQ1.190202.001

: Dosya Boyutu :

: KDZ İndirme Linki:

LG V40 ThinQ Güvenlik Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Akıllı telefon modeline sahip olan kullanıcılar, telefonlarında Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek OTA yöntemiyle güncelleme yapabilir.

Bu güncelleme yöntemiyle yeni yazılım paketine kavuşamayanlar, bilgisayar üzerinden firmanın sağlamış olduğu ve hem güncelleme hem de yedekleme programı olan LG Bridge ile güncellemeyi yapabilir. Bu programla ilgili tüm bilgilere ve dosyalara ulaşmak için buraya tıklayın.

Her iki yöntemle de güncellemeyi alamayan kullanıcılar, son olarak yine LG firmasının sağlamış olduğu ve manuel yükleme programı olarak nitelendirilen LG UP yardıma koşuyor. Bu program sayesinde güncellemenin KDZ dosyası indirilip akıllı telefona kolaylıkla yüklenebiliyor. LG UP ile ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;