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LG V40 ThinQ T-Mobile Aralık Güncellemesi Dağıtıldı

By Ahmet Dizdar
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LG’nin 10 Ekim 2018 tarihinde tanıttığı V serisinin yeni amiral gemisi LG V40 ThinQ güncelleme almaya devam ediyor. Yeni dağıtılan güncellemeyle LG V40 ThinQ T-Mobile modeline Aralık ayı güncellemesi verildi.

İşletim sistemi olarak hala Android 8.1.0 Oreo üzerine kurulu olan amiral gemisinin T-Mobile modeline verilen güncelleme, ufak iyileştirmeler bulunduruyor.

  • Android sürümü: 8.0 Oreo
  • Yazılım Sürümü: LMV405TA11d
  • Yapım Numarası: OPM1.171019.026
  • Güvenlik Yaması: 01.12.2018
  • Dosya Boyutu: 735 MB
  • KDZ Dosyası:
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Yeni güncellemeyle birlikte akıllı telefon modeli yeni android güvenlik yaması ve v11d versiyonuna kavuşmuş oldu.

LG V40 ThinQ T-Mobile Aralık Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Güncellemeyi yapmak isteyen kullanıcılar ilk olarak OTA yöntemini deneyebilir. Bu yöntem için akıllı telefonda Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesiadımlarını takip edin.

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İkinci yöntem olarak bilgisayar üzerinden de güncelleme sunulmaktadır. Bunun için gerekli program LG Bridge oluyor. Bu programla ilgili tüm detaylar için buraya tıklayın.

Güncellemeyi yapmadan önce;

  1. Telefon üzerinden gerçekleştireceğiniz güncellemelerde mutlaka wi-fi ağını kullanın.
  2. Güncellemeyi yapmadan önce şarjın en az %50 seviyesinde olmasına özen gösterin.
  3. Güncelleme sonrası stabil bir kullanım için hard reset atmanızı öneririz. Bunun için buraya tıklayarak nasıl atılacağını öğrenebilirsiniz.
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Ahmet Dizdar
LG akıllı telefonları üzerine yazılım güncelleme, root-rom rehberleri ve teknik servis bilgini.

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