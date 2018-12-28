LG V40 ThinQ T-Mobile Aralık Güncellemesi Dağıtıldı

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LG’nin 10 Ekim 2018 tarihinde tanıttığı V serisinin yeni amiral gemisi LG V40 ThinQ güncelleme almaya devam ediyor. Yeni dağıtılan güncellemeyle LG V40 ThinQ T-Mobile modeline Aralık ayı güncellemesi verildi.

İşletim sistemi olarak hala Android 8.1.0 Oreo üzerine kurulu olan amiral gemisinin T-Mobile modeline verilen güncelleme, ufak iyileştirmeler bulunduruyor.



Android sürümü: 8.0 Oreo

Yazılım Sürümü: LMV405TA11d

Yapım Numarası: OPM1.171019.026

OPM1.171019.026 Güvenlik Yaması : 01.12.2018

: 01.12.2018 Dosya Boyutu : 735 MB

: 735 MB KDZ Dosyası:

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Yeni güncellemeyle birlikte akıllı telefon modeli yeni android güvenlik yaması ve v11d versiyonuna kavuşmuş oldu.



LG V40 ThinQ T-Mobile Aralık Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Güncellemeyi yapmak isteyen kullanıcılar ilk olarak OTA yöntemini deneyebilir. Bu yöntem için akıllı telefonda Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesiadımlarını takip edin.

İkinci yöntem olarak bilgisayar üzerinden de güncelleme sunulmaktadır. Bunun için gerekli program LG Bridge oluyor. Bu programla ilgili tüm detaylar için buraya tıklayın.



Güncellemeyi yapmadan önce;

Telefon üzerinden gerçekleştireceğiniz güncellemelerde mutlaka wi-fi ağını kullanın. Güncellemeyi yapmadan önce şarjın en az %50 seviyesinde olmasına özen gösterin. Güncelleme sonrası stabil bir kullanım için hard reset atmanızı öneririz. Bunun için buraya tıklayarak nasıl atılacağını öğrenebilirsiniz.