LG V40 ThinQ T-Mobile Aralık Güncellemesi Dağıtıldı

LG’nin 10 Ekim 2018 tarihinde tanıttığı V serisinin yeni amiral gemisi LG V40 ThinQ güncelleme almaya devam ediyor. Yeni dağıtılan güncellemeyle LG V40 ThinQ T-Mobile modeline Aralık ayı güncellemesi verildi.
İşletim sistemi olarak hala Android 8.1.0 Oreo üzerine kurulu olan amiral gemisinin T-Mobile modeline verilen güncelleme, ufak iyileştirmeler bulunduruyor.
- Android sürümü: 8.0 Oreo
- Yazılım Sürümü: LMV405TA11d
- Yapım Numarası: OPM1.171019.026
- Güvenlik Yaması: 01.12.2018
- Dosya Boyutu: 735 MB
- KDZ Dosyası:
Yeni güncellemeyle birlikte akıllı telefon modeli yeni android güvenlik yaması ve v11d versiyonuna kavuşmuş oldu.
LG V40 ThinQ T-Mobile Aralık Güncellemesi Nasıl Yapılır?
Güncellemeyi yapmak isteyen kullanıcılar ilk olarak OTA yöntemini deneyebilir. Bu yöntem için akıllı telefonda Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesiadımlarını takip edin.
İkinci yöntem olarak bilgisayar üzerinden de güncelleme sunulmaktadır. Bunun için gerekli program LG Bridge oluyor. Bu programla ilgili tüm detaylar için buraya tıklayın.
Güncellemeyi yapmadan önce;
- Telefon üzerinden gerçekleştireceğiniz güncellemelerde mutlaka wi-fi ağını kullanın.
- Güncellemeyi yapmadan önce şarjın en az %50 seviyesinde olmasına özen gösterin.
- Güncelleme sonrası stabil bir kullanım için hard reset atmanızı öneririz. Bunun için buraya tıklayarak nasıl atılacağını öğrenebilirsiniz.