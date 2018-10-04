LG V40 ThinQ Tanıtıldı! İşte Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Yeni tanıtılan LG V40 ThinQ amiral gemisinin aramıza girmesine az bir zaman kaldı. Bu tarih itibarıyla (3 Ekim 2018 Çarşamba) tanıtılan V serisinin yeni üyesi oldukça dikkat çekti. Özellikle toplamda 5 kamera ile gelmesi olay olan akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyatı da belli oldu.

LG V40 ThinQ Tanıtıldı

Yapılan tanıtımla birlikte gösterilen amiral gemisiyle ilgili tüm teknik özellikler ve satış fiyatı bilgileri kesinleşti. Gerek ekran, gerek donanım ve gerekse multimedya alanında dolu dolu bir akıllı telefon olan V40 ThinQ için en çok konuşulan bölüm kamera oldu.

Akıllı telefonun teknik özelliklerinde güçlü bir amiral gemisi olduğu kesin olarak görülebiliyor. Ekran tarafında 6.4 inç büyüklüğünde OLED teknolojili panelle gelen akıllı telefonun bu paneli 19,5:9 oranında Full Vision özelliğiyle geliyor. Çözünürlük tarafında 3120 x 1440p (QHD+) sunan modelin kullanıcıları dilerlerse bu çözünürlüğü 2340 x 1080p (FHD+) çözünürlüğe düşürebilirler.

Donanım tarafında en güçlü işlemci Snapdragon 845 ile gelen amiral gemisinin Adreno 630 GPU grafik birimi bulunuyor. İki varyant ile gelen modelin 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri bulunurken 6 GB RAM kapasitesiyle geldiği söylendi. Batarya tarafında 3300 mAh anlayışını bozmayan firmanın yeni amiralinde sunduğu işletim sistemi ise Android 8.1.0 Oreo oluyor. Kameralarına bakıldığında 12+16+12 MP çözünürlüklü 3 arka kamera ve 8+5 MP çözünürlüklü selfie kamera donanımları görülüyor.

Büyük bir çoğunluğun Android Pie ile gelmesini beklediği modelin 4 renk seçeneği bulunuyor. LG G6, LG V30 ve LG G7 ThinQ modellerinde de kullanılan renkler; Aurora Siyahı, Fas Mavisi, Platinum Gri ve Carmine Kırmızısı oluyor. V serisi amiral gemisi modelin şu an için satış fiyatı ise değişiklik gösteriyor. Özellikle Amerika’da tanıtılması birçok operatör firmasının farklı satış fiyatı uygulamasıyla V40 ThinQ modelinin satış fiyatı 900-980$ arası seyir gösteriyor. Bu fiyatın ülkemizde bulunan dolar kuru ile birlikte 5500 lira bandına çıktığı ve vergilerle birlikte 6000 lira veya üstü olabileceği söz konusu haline geliyor. Bu fiyatla birlikte rakiplerini zorlar mı hep birlikte göreceğiz.