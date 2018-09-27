LG V40 ThinQ Teaser Videosuyla Biraz Daha Yaklaştı!

Resmi tüm hesaplardan paylaşım yapan LG Electronics, yeni amiral gemisi LG V40 ThinQ teaser videosunu yayınladı. Son noktayı koyan firmanın yayınladığı videoda yeni akıllı telefonun kamerasına büyük bir ilgi çekiliyor. Sosyal medya hesaplarından kameralarla ilgili fotoğraf paylaşımı yapan LG’nin yeni amiralinde oldukça yüksek performanslı bir kamera donanımı bekleniyor.

LG V40 ThinQ Teaser Videosu Yayınlandı

Yeni amiral gemisi LG V40 ThinQ tesaer videosu ile birlikte bir adım daha yaklaştı. Videoda yer alan görseller ve efektler, akıllı telefonun kameralarına dikkat çekiyor. Özellikle 5 kamera donanımı vurgusu yapılan videonun yanı sıra bir de bu kamera lensleriyle ilgili fotoğraf da yer alıyor.

Akıllı telefonun kamera özelliklerine bakıldığında 3 arka kamera ve 2 ön kamera olmak üzere toplamda 5 kamera ile geleceği artık kesinleşti. Arka kameralar 16+12+12 MP çözünürlükle sıralanırken ön kameralar 8+5 MP çözünürlüklerle geliyor.

Kameralar haricinde video içerisinde ufak dokunuşları da bulunan yeni akıllı telefonun renk seçenekleri görülebiliyor. Bu renk seçenekleri 3 tane olan LG V40 ThinQ içinCarmine Kırmızı, Fas Mavisi ve Platin Gri renkleri satışta yerini alacak.

Kısaca özelliklerinden bahsedecek olursak LG V40 ThinQ, ekran tarafında P-OLED teknolojisine sahip 6.4 inç büyüklüğünde bir panel ile gelecek. Çözünürlüğü 3120 x 1440p (QHD+) olan modelde 19,5:9 Full Vision formatına sahip çentikli bir yapı bizi karşılayacak. Yonga seti Snapdragon 845 işlemcisi olan akıllı telefonda Adreno 630 GPU grafik birimi görev alacak.

Kapasite tarafında iki varyant ile gelen modelde 64 GB ve 128 GB depolama seçenekleri olacak. Bir diğer ikili varyant özelliği RAM olacak telefonun 6 GB RAM ve 8 GB RAM kapasiteli modelleri olacak. Bu seçeneklerin 6/64 GB ve 8/128 GB olması bekleniyor. Ses tarafında güçlü Boombox Speaker özellikli hoparlör ile gelen V40 ThinQ içinde 32-bit Hi-Fi Quad DAC teknolojisi yer alacak. Batarya kapasitesi 3300 mAh olarak gelecek telefonda Android 8.1.0 Oreo işletim sistemi bulunacağı belirtilenler arasında yer alıyor.

Akıllı telefonun tanıtımı 3 Ekim 2018 Çarşamba günü New York‘ta ve diğer tanıtımı 4 Ekim 2018 Perşembe günü Seul kentinde yapılacak.