LG V40 ThinQ Teknik Özellikleri Hakkında Yeni Bilgi Sızdırıldı!

Yeni amiral gemisi LG V40 ThinQ, firmanın kendine özgü yapacağı lansmanla birlikte tanıtılacak. Alınan kararla MWC, CES veya IFA gibi etkinliklerde tanıtım yapmayan firma için bu deneyim 3.kez yaşanılacak. Yeni amiral gemisi için yapılacak lansman tarihi hızla yaklaşıyor. Bu tarih yaklaşırken LG V40 ThinQ teknik özellikleri hakkında yeni bilgiler de sızdırıldı. Yapılan sızıntı haberde LG V40 ThinQ teknik özellikleri ile ilgili bir görsel paylaşıldığı görülüyor. Birçok sızıntı haberde teknik özelliklerinin çoğu kesinleşen amiral gemisi akıllı telefonun özellikle RAM kapasitesi oldukça dikkat çekiyor.

LG V40 ThinQ Teknik Özellikleri Beklentileri Karşılayacak

Ekran tarafında 6.4 inç boyutuyla geleceği kesin olan modelin çözünürlüğü de 3120 x 1440p (QHD+) olacak. Bunun sebebi ise ekran formatının 19,5:9 Full Vision özellikli olmasından kaynaklanıyor. Şu an piyasadaki en güçlü mobil işlemcilerden Qualcomm Snapdragon 845 ile yongasını güçlendirecek modelin grafik biriminde Adreno 630 GPU tarafından güç alacağı biliniyor.

Depolama tarafında 64 GB ve 128 GB seçenekleriyle iki varyantla piyasaya sunulacak LG V40 ThinQ için 6 GB RAM kapasitesi olduğu söylenmişti. Hiçbir modelinde 6 GB RAM üstüne çıkmayan firma, yeni amiral LG V40 ThinQ modelinde 8 GB RAM ile piyasayı kasıp kavuracak.

Kameralar tarafında sızıntıları doğrulayan görselde toplam 5 kamera özelliği yer alıyor. Ön kameraları 8 MP ve 5 MP çözünürlüğünde olacak yeni akıllı telefonda 3 arka kamera bulunacak. Ana kamerası 16 MP çözünürlüğünde ve ikinci kamerası 12 MP çözünürlüğünde yer alacak modelde üçüncü kameranın 8 MP çözünürlükte geleceği yazıyor. Yazılımsal tarafta 16 MP çözünürlük ana kamera olurken 12 MP çözünürlük geniş açılı özelliğiyle yer alacak. Son kamera 8 MP çözünürlüğüyle telephoto özelliğini bizlere sunacak.

Ses tarafında da iddialı gelen akıllı telefon, LG G7 ThinQ modelinde bulunan Boombox Speaker ile bizlere yüksek seste müzik dinleme keyfi sunacak. Bunun yanı sıra kulaklığıyla da gelişmiş olarak gelecek modelde 32-bit Hi-Fi Quad DAC teknolojisi yer alacak akıllı telefonun batarya kapasitesinin performans tarafında nasıl bir sonuç vereceği bilinmese de kağıt üzerinde 3300 mAh değeriyle yer alması kullanıcıların hayallerini yıkacak.

İşletim sistemi Android 9.0 Pie olarak kutudan çıkacağı söylenen LG V40 ThinQ modelinin bu özelliğine dair bir bilgi yer almıyor. Tanıtım konusunda iki farklı yerde tanıtılacak akıllı telefonun ilk tanıtımı 3 Ekim 2018 Çarşamba günü New York şehrinde yapılacak. Diğer tanıtım ise 4 Ekim 2018 Perşembe günü Seul kentinde gerçekleştirilecek.