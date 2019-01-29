V serisinin yeni amiral gemisi modeli LG V40 ThinQ akıllı telefonu için güncelleme çalışmaları devam ediyor. G serisi amiral gemisi LG G7 ThinQ modelinden sonra Android 9.0 Pie güncellemesi alacak akıllı telefonun bir modeli daha güvenlik yaması aldı. LG V40 ThinQ V409N modeli için V10y yazılım güncellemesi dağıtıldı.
LG V40 ThinQ V409N Ocak Ayı Yazılım Güncellemesi
LG V40 ThinQ V409N modeli için verilen yeni güncellemeyle birlikte firma, akıllı telefon modeline Ocak 2019 Android Güvenlik Yaması güncellemesini sağlamış oldu. Bunun yanı sıra performans ve işlevsellik tarafında optimizeler yapan yeni güncellemede Google yamaları da güncellenmiş oldu.
- Android sürümü: 8.1 Oreo
- Yazılım Sürümü: LM409N10y
- Kernel Sürüm: 4.9.65
- Yapım Numarası: OPR1.170623.032
- Güvenlik Yaması: 01.01.2019
- Ana Bant Sürümü: MPSS.AT.4.0.c2.9-00045-SDM845_GEN_PACK-1
- Dosya Boyutu: 585.51 MB (OTA)
- KDZ Dosyası: V409N10y_00_LGU_KR_OP_0109.kdz
LG V40 ThinQ V409N Ocak Ayı Güncellemesi Nasıl Yapılır?
Güney Koreli firma, akıllı telefon modeli için sunduğu güncellemeyi telefon üzerinden sağladı. Bu yönteme OTA adı verilen güncellemeyi yapmak için telefonun Ayarlar > Genel > Telefon Hakkında > Güncelleme Merkezi > Yazılım Güncellemesi adımlarını takip ederek OTA yoluyla güncelleme yapabilirsiniz.
Bu güncellemeyi henüz OTA üzerinden alamayan akıllı telefon kullanıcıları için firma, güvenlik güncellemesini sistem güncellemesi olarak LG Bridge programı üzerinden de sunuyor. Bu programla birlikte baştan yazılım yüklenip son güncellemeli haliyle telefona kurulabiliyor. Programla ilgili gerekli dosyalara ve bilgilere ulaşmak için buraya tıklayın.
Her iki yöntemle de güncellemeyi yapamayan kullanıcılar için ve telefonuna uyumlu olan yazılımı yüklemek isteyenler için son yöntem LG UP programı oluyor. Bu programla birlikte verilen yazılımın KDZ dosyası indirilip manuel şeklinde güncelleme yapılabilir. LG UP programının nasıl kullanıldığını öğrenmek için ve dosyalara ulaşmak için buraya tıklayın.
Güncellemeyi yapmadan önce;
- Akıllı telefonunuzla güncelleme yaparken ve internet bağlantısına dikkat edin. Telefon üzerinden Mobil Veri ile yapılan güncellemelerde paket aşımı olabilir ve bu paket aşımı faturaya ek ücretlendirme olarak yansıyabilir.
- Telefonu güncellemeden önce şarj seviyesini dikkate alın. Genellikle güncellemelerde şarj seviyesinin %50 ve üzeri olmasına özen gösterin.
- Güncellemeyi gerçekleştiren kullanıcılar, akıllı telefonlarını daha stabil kullanabilmek için hard reset atabilir. Akıllı telefonunuza nasıl hard reset atıldığını öğrenmek için buraya tıklayın.