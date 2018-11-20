Yeni amiral gemisi LG V40 ile ilgili bir modele yapılan güncelleme dağıtımıyla birlikte yeni özellikler ve güvenlik yaması getirildi. Bu güncellemeyi alan kullanıcılar ise LG V40 Verizon modeli kullanıcıları oluyor.

LG V40 Verizon ile Avatar Özelliği Getirildi

Yeni verilen güncellemenin detaylarına bakıldığında LG V40 Verizon modelinin yeni kamera özelliklerine kavuştuğu görülüyor. Bunların başında MyAvatar uygulaması geliyor. Bu yeni uygulama, kullanıcılara çeşitli özellikler sağlıyor.

MyAvatar özelliğine baktığımız zaman bu uygulama, kullanıcılara selife modunda küçük bir eğlence alanı açıyor. Uygulamanın içinde yer alan yazılım ile birlikte amiral gemisi kullanıcı, selfie modunda MyAvatar özelliği kullanarak kendi özelliklerini barındıran bir 3D yüz oluşturabiliyor. Çizgi film karakterine benzer oluşan bu özellik, 15 farklı anonim sunarak çeşitliliği artırıyor.

Uygulama içinde çekilen selfie ele alınıp bir GIF oluşturulabiliyor ve paylaşılabiliyor. iPhone modellerinde yer alan 3D emojilere benzeyen özelliği kullanmak isteyen kullanıcılar, bunu GIF yerine bir video çekimi şeklinde kullanıp kendi hayal güçlerini birleştirerek ortaya ufak bir sanat eseri çıkarabiliyor.

LG V40 Verizon modelinin kamera arayüzünde yer Artırılmış Selfie ve MyAvatar özelliği yer alıyor.

Kaynak: PhoneArena

Uygulamanın kullanımıyla ilgili olarak verilen bilgilerde selfie modunda yer alan MyAvatar özelliği, modun içinde avatar+ adı ile geçiyor. Bu seçeneğe tıklayan kullanıcılar daha sonra 15 farklı yüzden istediklerini seçip çeşitli GIF veya videolar yapabiliyor.

Bunun yanı sıra Portre modu için de bir özellik tanımlayan firma, kamera güncellemesi içerisinde Augmented Selfie (Artırılmış Özçekim) özelliğini de beraberinde sunuyor. Bu özellikle birlikte kullanıcı çekmiş olduğu veya çekmek istediği bir portre modu selfie fotoğrafını ele alıp arkaplanı çeşitli renklere çevirip daha gerçekçi bir selfie deneyimi yaşıyor.

Son olarak yazılım paketi içerisinde LG V40 modelleri için sağlanan Android Güvenlik Yaması güncellemsi geliyor. Bu yazılımla birlikte LG V40 Verizon modeli, 1 Ekim 2018 tarihli güvenlik güncellemesini almış oldu.