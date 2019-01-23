Firmanın premium sınıfı olarak adlandırılan V serisiyle ilgili yeni bir bilgi sızdırıldı. Geçen sene IFA 2018 fuarından sonra tanıtılan LG V40 ThinQ modelinden sonra serinin yeni amiraliyle ilgili bilgi paylaşıldı. Paylaşılan bilgide LG V50 model numarası sızdırıldığı öne sürülüyor.

LG V50 Model Numarası Belli Oldu

Güney Koreli ekibin yeni akıllı telefonlarıyla ilgili bilgiler birer birer sızdırılmaya devam ediyor. Önceki makalelerimizde “LG Alpha” kod adlı akıllı telefonuyla ilgili paylaşım yaptığımız makalemiz sonrasında V serisini ilgilendiren bir sızıntı daha yapıldı. Bu sızıntıda yeni akıllı telefonun model numarası paylaşıldı.

Geçen sene IFA 2018 etkinliği sonrası tanıtılan LG V40 ThinQ amiral gemisinin sızıntıları öncesi firmanın V90 modeline kadar patent isim haklarını aldığını belirtmiştik. LG, bu isim haklarından ilk olarak LG V50 ile başlayacağını paylaşılan model numarasıyla belirtmiş oldu. Firmanın yeni V serisi amiral gemisi LG V50 model numarası ortaya çıktı.

V serisinin yeni amiral gemisi modeli olacak LG V50 ile ilgili model numarasının LMV500N olduğu belirtiliyor. Biraz geriye doğru gidersek 2017 yılında tanıtılan LG V30 modelinin Güney Kore’deki model numarası LMV300x olarak adlandırılmıştı. Geçtiğimiz sene tanıtılan LG V40 ThinQ modeli için ise LMV40xx model numarası kullanıldı. Bu yıl yapılacak olan MWC 2019 etkinliğinde G serisinin yeni amiral gemisi LG G8 ThinQ ile ilgili bilgilerden sonra LG V50 modeli hakkında da küçük ama içi çok büyük bir anekdot da paylaşıldı.

Sızdırılan bilgiyi yapan kaynakların belirttiği rapora göre LG V40 ThinQ modelinin devamı olacak LG V50 amiral gemisinin 24 Şubat 2019 tarihinde MWC 2019 etkinliğinde duyurulabileceği söyleniyor. Çok düşük bir ihtimal olduğunu düşündüğümüz bu bilginin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini sızdırılacak yeni bilgilerle göreceğiz.