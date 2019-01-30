V serisinde gelişmeler yaşanan Güney Koreli ekibin yeni amiral gemisi modeli LG V50 ThinQ ile ilgili raporlar ortaya çıktı. Yabancı kaynakların raporlarına göre firma, 5G teknolojisini yeni V serisi amiral gemisiyle tanıtılacak. LG V50 ThinQ 5G adı kullanılarak hem yeni teknoloji hem de yeni amiral gemisi duyurulacak.

LG V50 ThinQ 5G, MWC 2019 Etkinliğinde Yer Alacak

Firmanın tanıtımını yapacağı G serisi amiral gemisi LG G8 ThinQ modelinden sonra yeni V serisi amiral gemisi modelini de tanıtacağı söylentileri çalkalanıyordu. Bu söylentileri doğrulayan ETNews raporuna göre LG V50 ThinQ da MWC 2019 etkinliğinde yer alacak. Yeni V serisi amiral gemisi model, bu etkinlikte LG V50 ThinQ 5G olarak anılacak.

Firmanın ilk 5G teknolojisine sahip akıllı telefonu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen LG V50 ThinQ modelinin 1.3 milyon won – 1.5 milyon won fiyat aralığında olacağı belirtiliyor. Bu para birimini dolar cinsine çevirdiğimizde yeni akıllı telefonun 1165$ – 1354$ fiyat aralığında piyasada satışa sunulacağı raporda bahsediliyor. Ayrıca akıllı telefonun Mart ayı itibarıyla Güney Kore marketine gireceği ve Avrupa ülkelerine de dağıtılacağı belirtiliyor.

LG V50 ThinQ 5G Teknik Özellikleri

Akıllı telefonun ekran, tasarım ve donanım tarafında birçok teknik bilgisini bilmesek de işlemci olarak Qualcomm Snapdragon 855 ile gelecek. Grafik biriminde doğal olarak Adreno 640 GPU barındıracak yeni amiral gemisinin 4000 mAh batarya kapasitesi olacak. Muhtemel olarak işletim sistemi Android 9.0 Pie ile kutudan çıkacak modelde Vapor Chamber denilen özel soğutma sistemi kullanılacak.

Tasarımsal olarak yeni amiralin çok farklı bir dizayn ile geleceğini onaylayan firma yetkililerinin nasıl bir dizayn düşündüğü bilinmiyor. LG V serisine özgü tasarım ile geleceğini düşündüğümüzde yeni amiralin LG V40 ThinQ modeli gibi bir tasarımla gelebileceği akıllara gelen ilk tasarım oluyor.

LG V serisi modelleri için her yılın sonbaharını seçen firmanın bu yıl bir ilke imza atarak MWC 2019 etkinliğinde hem G serisi amiral gemisini hem de V serisi amiral gemisini tanıtması bir tarih olacak.