LG V50 ThinQ Android 10 Beta Güncellemesi Başladı!

Güney Koreli firmanın akıllı telefonu LG V50 ThinQ modelinin yeni yazılımıyla ilgili ilk adımlar atıldı. LG, amiral gemisi için Android 10 Beta güncellemesine başladı. LG V50 ThinQ Android 10 Beta sürecine kendi topraklarında start verildi.

LG V50 ThinQ Android 10 Beta Güncellemesi

Belirtilen model ile ilgili olarak yeni verilen güvenlik güncellemesinin ardından LG V50 ThinQ için yeni işletim sistemi adımları atılmaya başlandı. Son olarak V11n versiyonuyla Ağustos ayının güncellemesini sunan firmanın Güney Kore modelleri için Android 10 Beta sürecini başlattığı paylaşıldı. Yüksek boyutlu bir güvenlik paket yazılımından sonra çalışmalara başlayan firma, LG G8 ThinQ modeli gibi bu amiral gemisi modelinde de çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla ilgili bilgilere bakıldığında firmanın LMV500N-V11n-LGU-to-LMV500N-V18a-LGU.up. bilgisi, Beta programının V18a versiyonu ile sunulacağına işaret ediyor.

Güney Kore modelleri için 2 aşamalı Beta süreci düşünen firmanın yıl sonuna doğru final sürümü vermesi bekleniyor. LG G8 ThinQ modelindeki gibi harita çizecek firmanın kendi topraklarından sonra rotası Amerika modelleri olacak. Akıllı telefonun şu an ülkemizde satışı bulunmuyor.

Resmi kaynaklarca verilen bilgiye göre LG firmasının ülkemiz piyasasında LG V50 ThinQ modelini düşünmediği bilgisi iletiliyor. Akıllı telefon piyasaya farklı bir şekilde katlanabilir akıllı telefon olarak tanıtılmıştı. Telefonun yurtdışı satış fiyatı birkaç mağazada 1000-1100$ arası değişiklik gösteriyor. LG, V40 ThinQ modelini de ülkemizde satışa sunmamıştı.