LG V50 ThinQ Duvar Kağıdı İndir

By
Ahmet Dizdar
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V serisinin en yeni akıllı telefonu LG V50 ThinQ modeline ait birbirinden güzel duvar kağıtlarını sizler için paylaşıyoruz. Çeşitli duvar kağıtlarıyla birlikte FHD+ çözünürlüklü paylaşılan görsellerin hepsini bir arada topladık.

LG V50 ThinQ Duvar Kağıdı

Güney Koreli firmanın en yeni ve en güçlü amiral gemisi modeli LG V50 ThinQ içinde yer alan duvar kağıtları koleksiyonu paylaşıldı. Paylaşılan yeni koleksiyonda LG V50 ThinQ duvar kağıtları toplamda 28 adet bulunuyor. G serisi tarafında en yeni amiral gemisi LG G7 ThinQ modelinin içinde yer alan duvar kağıtlarına benzer tasarımlara sahip yeni duvar kağıtları, telefonun ekran formatı gereği biraz anormal duruş sergiliyor. Akıllı telefonun 19,5:9 oranında ekran formatı olması, diğer akıllı telefonlarda tam duvar kağıdı kullanımını engelleyecektir. Ek olarak LG V50 ThinQ modelinin çentikli ekran ile gelmesi de etkili olacaktır.
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Kısaca LG V50 ThinQ teknik özelliklerinden bahsedecek olursak akıllı telefon modeli 6.4 inç büyüklüğünde P-OLED ekran ile geliyor. Bu ekranı çentikli yapıda gelen akıllı telefonun ekran çözünürlüğü ise 3120 x 1440p oluyor. İşlemcisi Snapdragon 855 ile güçlenen amiralde grafik biriminde Adreno 640 GPU bulunuyor. Batarya kapasitesi 3500 mAh olan amiral gemisinde 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanı yer alıyor. 5G teknolojisiyle gelen akıllı telefonun Dual Screen özelliği olmasıyla birlikte takılabilir ekran teknolojisi sunması, çift ekran kullanım deneyimi sağlıyor. Ülkemizde satışı olmayan modelin şu anki işletim sistemi Android 10 Q olarak güncel halde devam ediyor. LG V50 ThinQ duvar kağıdı indirmek için aşağıdaki bağlantılardan birini kullanabilirsiniz.

LG V50 ThinQ Duvar Kağıdı İndir

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Duvar Kağıdı Koleksiyonu

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