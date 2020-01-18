LG V50 ThinQ Duvar Kağıdı İndir

LG V50 ThinQ Duvar Kağıdı

V serisinin en yeni akıllı telefonumodeline ait birbirinden güzel duvar kağıtlarını sizler için paylaşıyoruz. Çeşitli duvar kağıtlarıyla birlikteçözünürlüklü paylaşılan görsellerin hepsini bir arada topladık.Güney Koreli firmanın en yeni ve en güçlü amiral gemisi modeliiçinde yer alan duvar kağıtları koleksiyonu paylaşıldı. Paylaşılan yeni koleksiyondaduvar kağıtları toplamda 28 adet bulunuyor. G serisi tarafında en yeni amiral gemisimodelinin içinde yer alan duvar kağıtlarına benzer tasarımlara sahip yeni duvar kağıtları, telefonun ekran formatı gereği biraz anormal duruş sergiliyor. Akıllı telefonunoranında ekran formatı olması, diğer akıllı telefonlarda tam duvar kağıdı kullanımını engelleyecektir. Ek olarakmodelinin çentikli ekran ile gelmesi de etkili olacaktır.Kısacateknik özelliklerinden bahsedecek olursak akıllı telefon modeliinç büyüklüğündeekran ile geliyor. Bu ekranı çentikli yapıda gelen akıllı telefonun ekran çözünürlüğü iseoluyor. İşlemcisiile güçlenen amiralde grafik birimindebulunuyor. Batarya kapasitesiolan amiral gemisindevedepolama alanı yer alıyor. 5G teknolojisiyle gelen akıllı telefonunözelliği olmasıyla birlikte takılabilir ekran teknolojisi sunması, çift ekran kullanım deneyimi sağlıyor. Ülkemizde satışı olmayan modelin şu anki işletim sistemiolarak güncel halde devam ediyor. LG V50 ThinQ duvar kağıdı indirmek için aşağıdaki bağlantılardan birini kullanabilirsiniz.

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Duvar Kağıdı Koleksiyonu