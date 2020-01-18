V serisinin en yeni akıllı telefonu LG V50 ThinQ
modeline ait birbirinden güzel duvar kağıtlarını sizler için paylaşıyoruz. Çeşitli duvar kağıtlarıyla birlikte FHD+
çözünürlüklü paylaşılan görsellerin hepsini bir arada topladık.
LG V50 ThinQ Duvar Kağıdı
Güney Koreli firmanın en yeni ve en güçlü amiral gemisi modeli LG V50 ThinQ
içinde yer alan duvar kağıtları koleksiyonu paylaşıldı. Paylaşılan yeni koleksiyonda LG V50 ThinQ
duvar kağıtları toplamda 28 adet bulunuyor. G serisi tarafında en yeni amiral gemisi LG G7 ThinQ
modelinin içinde yer alan duvar kağıtlarına benzer tasarımlara sahip yeni duvar kağıtları, telefonun ekran formatı gereği biraz anormal duruş sergiliyor. Akıllı telefonun 19,5:9
oranında ekran formatı olması, diğer akıllı telefonlarda tam duvar kağıdı kullanımını engelleyecektir. Ek olarak LG V50 ThinQ
modelinin çentikli ekran ile gelmesi de etkili olacaktır.
Kısaca LG V50 ThinQ
teknik özelliklerinden bahsedecek olursak akıllı telefon modeli 6.4
inç büyüklüğünde P-OLED
ekran ile geliyor. Bu ekranı çentikli yapıda gelen akıllı telefonun ekran çözünürlüğü ise 3120
x 1440p
oluyor. İşlemcisi Snapdragon 855
ile güçlenen amiralde grafik biriminde Adreno 640 GPU
bulunuyor. Batarya kapasitesi 3500 mAh
olan amiral gemisinde 6 GB RAM
ve 256 GB
depolama alanı yer alıyor. 5G teknolojisiyle gelen akıllı telefonun Dual Screen
özelliği olmasıyla birlikte takılabilir ekran teknolojisi sunması, çift ekran kullanım deneyimi sağlıyor. Ülkemizde satışı olmayan modelin şu anki işletim sistemi Android 10 Q
olarak güncel halde devam ediyor. LG V50 ThinQ duvar kağıdı indirmek için aşağıdaki bağlantılardan birini kullanabilirsiniz.
LG V50 ThinQ Duvar Kağıdı İndir
Alternatif Link
Duvar Kağıdı Koleksiyonu