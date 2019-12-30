LG V50 ThinQ Stock ROM KDZ İndir

LG V50 ThinQ Stock Rom KDZ dosyalarını bu makalede bulabilirsiniz. LG V50 ThinQ için hazırlanmış olan dosyalar şu an için Android 9.0 Pie işletim sistemli KDZ dosyaları olmaktadır. Akıllı telefon için Android 10 desteği geldiğinde yeni işletim sisteminin dosyaları da eklenecektir.
Paylaştığımız Stock rom‘lar LG‘nin yayımladığı resmi orijinal rom’lardır. Bu romları yüklemek telefonunuzu garanti dışı bırakmak. Yükleme ve indirme esnasında yapacağınız hatalardan ve oluşacak sorunlardan LGDestek.NET sorumlu tutulamaz. Lütfen yazılım yükleme işlemlerini doğru bir şekilde yapınız.
- Uyarı 1: .kdz dosyalarını telefon model numarasına göre indiriniz.
- Uyarı 2: Bulamadığınız .kdz dosyalarını yorum yaparak bize iletebilirsiniz.
LG V50 ThinQ Stock Rom Yükleme Programları
LG V50 ThinQ Avrupa KDZ Dosyaları (LMV500EM)
Android 9.0 Pie
- V500EM10q_00_OPEN_EEA_OP_1018.kdz
Orijinal link: İndirmek için buraya tıklayın.
- V500EM10n_00_OPEN_EU_OP_0823.kdz
Orijinal link: İndirmek için buraya tıklayın.
- V500EM10h_00_OPEN_EEA_OP_0701.kdz
Orijinal link: İndirmek için buraya tıklayın.
- V500EM10g_00_OPEN_EU_OP_0610.kdz
Orijinal link: İndirmek için buraya tıklayın.
LG V50 ThinQ Güney Kore KDZ Dosyaları (LMV500N)
Android 9.0 Pie
- V500NO11r_00_OPEN_KR_OP_1017.kdz
Orijinal link: İndirmek için buraya tıklayın.
- V500NO11o_00_OPEN_KR_OP_0910.kdz
Orijinal link: İndirmek için buraya tıklayın.
- V500NO11m_00_OPEN_KR_OP_0820.kdz
Orijinal link: İndirmek için buraya tıklayın.
- V500NO11g_00_OPEN_KR_OP_0722.kdz
Orijinal link: İndirmek için buraya tıklayın.
- V500NO11e_00_OPEN_KR_OP_0711.kdz
Orijinal link: İndirmek için buraya tıklayın.