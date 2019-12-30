LG V50 ThinQ Stock ROM KDZ İndir

LG V50 ThinQ Stock Rom KDZ dosyalarını bu makalede bulabilirsiniz. LG V50 ThinQ için hazırlanmış olan dosyalar şu an için Android 9.0 Pie işletim sistemli KDZ dosyaları olmaktadır. Akıllı telefon için Android 10 desteği geldiğinde yeni işletim sisteminin dosyaları da eklenecektir.

Paylaştığımız Stock rom‘lar LG‘nin yayımladığı resmi orijinal rom’lardır. Bu romları yüklemek telefonunuzu garanti dışı bırakmak. Yükleme ve indirme esnasında yapacağınız hatalardan ve oluşacak sorunlardan LGDestek.NET sorumlu tutulamaz. Lütfen yazılım yükleme işlemlerini doğru bir şekilde yapınız.

Uyarı 1: .kdz dosyalarını telefon model numarasına göre indiriniz.

Uyarı 2: Bulamadığınız .kdz dosyalarını yorum yaparak bize iletebilirsiniz.

LG V50 ThinQ Stock Rom Yükleme Programları

LG V50 ThinQ Avrupa KDZ Dosyaları (LMV500EM)

Android 9.0 Pie

V500EM 10q _00_OPEN_EEA_OP_1018.kdz

Orijinal link: İndirmek için buraya tıklayın.

_00_OPEN_EEA_OP_1018.kdz Orijinal link: İndirmek için tıklayın. V500EM 10n _00_OPEN_EU_OP_0823.kdz

Orijinal link: İndirmek için buraya tıklayın.

_00_OPEN_EU_OP_0823.kdz Orijinal link: İndirmek için tıklayın. V500EM 10h _00_OPEN_EEA_OP_0701.kdz

Orijinal link: İndirmek için buraya tıklayın.

_00_OPEN_EEA_OP_0701.kdz Orijinal link: İndirmek için tıklayın. V500EM 10g _00_OPEN_EU_OP_0610.kdz

Orijinal link: İndirmek için buraya tıklayın.

LG V50 ThinQ Güney Kore KDZ Dosyaları (LMV500N)

Android 9.0 Pie