LG V50s ThinQ Tanıtım Tarihi Belli Oldu!

Güney Koreli firmanın yeni girişimiyle ilgili olarak bir sızıntı paylaşıldı. Paylaşılan sızıntıdaki bilgilere göre LG, yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni akıllı telefon modeli LG V50s ThinQ ile ilgili tanıtım tarihi belli oldu.

LG V50s ThinQ Teknik Özellikleri

Yeni akıllı telefonla ilgili olarak çok hızlı gelişen bilgilere göz attığımızda firmanın kendi topraklarında modeli tanıtacağı paylaşıldı. Akıllı telefonla ilgili olarak çok fazla teknik özellik detayı bilinmese de birkaç donanım özelliği netlik kazandı. Firmanın LG G8 ThinQ ve LG G8s ThinQ modellerindeki gibi LG V50 ThinQ ve LG V50s ThinQ modellerinde aynı çizgiyi devam ettireceği düşünülüyor.

Teknik özellikler tarafında 6.4 inç büyüklüğünde çift ekranla geleceği söyleniyor. Çözünürlüğü konusunda bilgisi bulunmayan modelin G8s ThinQ gibi 2240 x 1080p (FHD+) çözünürlük sunacağı tahmin ediliyor. Performans tarafında Snapdragon 855 işlemcisi ve Adreno 640 GPU birimini barındıracak modelde 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza olacak. Kamera tarafında sadece ön kamerasıyla ilgili bilgisi bulunan telefonun 32 MP çözünürlüğünde selfie kamerasıyla geleceği biliniyor.

İşletim sistemi muhtemel olarak Android 10 Q ile gelecek akıllı telefonun batarya kapasitesi henüz bilinmiyor. Teknik özelliklerin hepsinin tanıtımdan sonra belli olacak modelin diğer ülkelerde satışı olup olmayacağı da belirsizliğini koruyor. Satış fiyatıyla ilgili olarak V50s ThinQ, tanıtımdan sonra 1000$ fiyat bandında satışa sunulacak. Telefonun tanıtım tarihi ise 11 Ekim Cuma günü Güney Kore’de yapılacak.