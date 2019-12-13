LG V60 ThinQ Amiral Gemisi Nasıl Olacak?

Güney Koreli teknoloji devi LG firmasının yeni amiral gemisi ile ilgili son bilgiler yabancı kaynaklarca paylaşıldı. 2020 yılında tanıtılacak olan LG V60 ThinQ ile ilgili donanım, kamera ve tasarım taraflarında bilgileri kesinlik kazanmasa da birkaç özel bilgisine yer verildi.

LG V60 ThinQ ile Bizleri Ne Bekliyor?

Yeni V serisi amiral gemisi model için kaynakların belirttiği bilgilere göre 2020 yılında kesin olarak dünya piyasasına açılacak. Her yıl yeni bir akıllı telefon modeli çıkarmayı başaran firmanın 2020 yılında da son nesil akıllı telefonunu görebileceğiz. Düzenli olarak gerçekleştirilen MWC 2020 etkinliğinde karşımıza çıkacağı tahmin edilen V60 ThinQ modelinin yanında LG G9 ThinQ amiral gemisi de yer alacak gibi görünüyor.

Teknik özellikler bakımından çok fazla bilgiye sahip olmasak da amiral gemisi modelin en yeni nesil işlemci Snapdragon 865 ile geleceğinin kaçınılmaz olacağı düşünülüyor. Bunun yanı sıra akıllı telefonun 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı özelliğinin vurgulandığını belirtmekte fayda var.

Kamera tarafında çok fazla bilgisine sahip olamadığımız V60 ThinQ için toplam 5 kamera ile geleceği söyleniyor. Bu kameralardan üçü arka kamera olarak gelirken diğer ikisi selfie kamerası olarak karşımıza çıkacak. Arka tarafta standart olarak ana, geniş açı ve telephoto lens konumlandırılırken ön tarafta ana ve geniş açı lensler yer alacak.

Tasarım olarak aşağıda yer alan görseldeki gibi görüneceği tahmin edilen yeni amiral gemisinin 5G teknolojisiyle gelmesi büyük bir artı olacak. Akıllı telefonun işletim sistemi olarak Android 10 tabanında geleceğine kesin gözüyle bakılırken batarya kapasitesinin 5000 mAh olması bekleniyor. Ekran tarafında LG V50 ThinQ modeli 6.4 inç büyüklüğünde gelmişti. Yeni amiralin 6.6 inç büyüklüğünde bir ekranla geleceği düşünülüyor.

Diğer V serisi akıllı telefonlar gibi çok fazla bilgisi sızdırılmayan yeni amiralin firma tarafından aşırı bir özenle tanıtılacağı düşünülüyor. Her yıl birden fazla kaynağın V serisi için sızdırdığı bilgiler, yeni model için çok fazla yaşanılmadı. Akıllı telefon modeli, LG G9 ThinQ ile birlikte MWC 2020 etkinliğinde tanıtılacak.

LG V50 ThinQ ve LG V40 ThinQ ülkemizde satışa sunulmamıştı. Sizce yeni V serisi amiral gemisi ülkemizde satışa sunulmalı mı? Satışa sunulursa fiyat politikası nasıl olmalı? Düşündüğünüz fiyat politikası ve teknik özellikler dahilinde olursa satın alır mısınız?