LG V60 ThinQ Batarya Kapasitesiyle Harika Olacak!

LG V60 ThinQ batarya kapasitesi bilgisi sızdırılan görsellerle birlikte belli oldu. Yeni amiral gemisi akıllı telefonun tanıtımına az bir süre kala batarya özelliğiyle ilgili harika bir bilgi paylaşıldı. LG V60 ThinQ, firmanın akıllı telefonları arasında en yüksek kapasiteli bataryaya sahip akıllı telefonu olacak.

LG V60 ThinQ Batarya Kapasitesi Belli Oldu

Yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli LG V60 ThinQ için yeni bir bilgi sızdırıldı. Sızdırılan bilgide modelin batarya kapasitesi belli oldu. Tanıtımına kısa bir süre kalan telefonla ilgili paylaşılan bilgide batarya kapasitesinin 5000 mAh olacağı görülüyor. Bu batarya kapasitesiyle yeni amiral gemisi, en yüksek bataryaya sahip akıllı telefon unvanını alacak.

Akıllı telefon politikasını değiştirmeye çalışan şirketin, 2020 yılından sonra premium sınıfa önem vereceği ve bunu V serisiyle yapacağı söyleniyordu. G serisinde LG G9 ThinQ amiral gemisinin son modeli olması beklenirken firma, yoluna V serisiyle devam edecek. Orta segmentte Q ve K serisiyle de duyulmak istenen LG’nin yeni akıllı telefon modellerini ne zaman tanıtacağı bilinmiyor.

Teknik özellikler bakımından çok fazla bilgiye sahip olmasak da amiral gemisi modelin en yeni nesil işlemci Snapdragon 865 ile geleceğinin kaçınılmaz olacağı düşünülüyor. Bunun yanı sıra akıllı telefonun 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı özelliğinin vurgulandığını belirtmekte fayda var.

Kamera tarafında çok fazla bilgisine sahip olamadığımız V60 ThinQ için toplam 5 kamera ile geleceği söyleniyor. Bu kameralardan üçü arka kamera olarak gelirken diğer ikisi selfie kamerası olarak karşımıza çıkacak. Arka tarafta standart olarak ana, geniş açı ve telephoto lens konumlandırılırken ön tarafta ana ve geniş açı lensler yer alacak.

Tasarım olarak aşağıda yer alan görseldeki gibi görüneceği tahmin edilen yeni amiral gemisinin 5G teknolojisiyle gelmesi büyük bir artı olacak. Akıllı telefonun işletim sistemi olarak Android 10 tabanında geleceğine kesin gözüyle bakılırken batarya kapasitesinin 5000 mAh olması bekleniyor. Ekran tarafında LG V50 ThinQ modeli 6.4 inç büyüklüğünde gelmişti. Yeni amiralin 6.6 inç büyüklüğünde bir ekranla geleceği düşünülüyor.