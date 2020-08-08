LG V60 ThinQ DxOMark Puanı Belli Oldu!

V serisi amiral gemisi model LG V60 ThinQ için bilinen en iyi marka olan DxOMark tarafından performans testleri gerçekleştirildi. Yapılan tüm kamera testleriyle birlikte amiral gemisi akıllı telefonun fotoğraf, video ve ortalama puanları belli oldu.

LG V60 ThinQ DxOMark Testinden Geçti

Testleri gerçekleştirilen akıllı telefon modelinin kamerası üzerinde çeşitli spesifikasyonlar ele alındı. Kamera üzerinde fotoğraf çekimi ve video çekimi alanında belirtilen ayrıntıları hesaplanan telefonun ortalaması yapılarak kamera performansı 100 puan olarak değerlendirildi.

Fotoğraf çekimi tarafındaki puan değerlendirmesine bakacak olursak;

Exposure: 93

Color: 85

Autofocus: 85

Texture: 76

Noise: 62

Artifacts: 62

Night: 46

Zoom: 45

Bokeh: 50

Wide: 37

olarak değerlendirildi ve LG V60 ThinQ, kendi kamerasında fotoğraf çekiminden 103 puan aldı. Akıllı telefon modelinin video çekimi tarafındaki puan değerlendirmesine baktığımızda;

Exposure: 92

Color: 84

Autofocus: 92

Texture: 67

Noise: 73

Artifacts: 80

Stabilization: 85

olarak değerlendirildiğini görüyoruz ve bu değerlendirmeler sonrasında amiral gemisi, kendi kamerasıyla video çekiminden 93 puan elde ediyor.

LG V60 ThinQ Kamera Özellikleri

Akıllı telefon modelinin kamera özelliklerini kısaca hatırlatacak olursak arka tarafta bizleri 3 kamera karşılıyor. Ana kamerası 64 MP olan modelin bu kamerası 1/1.72 inç büyüklüğünde sensöre sahip ve 26 mm çapında f1.8 diyafram açıklığına sahip lensle geliyor. Telefonun ikinci kamerasına baktığımız zaman 13 MP çözünürlük bir kamera karşımıza çıkıyor. Bu kamerası 1/3.4 inç sensörlü olup 12 mm çapında f1.9 diyafram açıklığına sahip lensiyle geniş açı özelliğini bizlere sunuyor. Amiralin son kamerasında ise 0.3 MP çözünürlüklü ve ToF 3D teknolojili f1.4 diyafram açıklığına sahip lens yer alıyor.