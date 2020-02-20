LG V60 ThinQ Geekbench Testi Ortaya Çıktı

V serisinin yeni amiral gemisi LG V60 ThinQ Geekbench testiyle bir kez daha gündeme geldi. Firmanın planlarına göre MWC 2020 etkinliğinde tanıtılması beklenen modelin tanıtım tarihi ertlenmişti. Yeni tanıtım tarihine kadar akıllı telefonun performans testleri sızdırılmaya başlandı.

LG V60 ThinQ Geekbench Testi

Yeni amiral gemisi modelle ilgili olarak sızdırılan testte akıllı telefonun işlemcisine ait Geekbench testi ortaya çıktı. Bu testte birkaç özelliği kesinleşen akıllı telefonun çekirdek performansları da öğrenildi. V60 ThinQ, içerisinde barındıracağı Qualcomm Snapdragon 865 işlemciyle tekli çekirdekte 898 puan alırken çoklu çekirdek performansında 3266 puan elde ediyor.

Testte göze çarpan ayrıntılara baktığımızda işlemci olarak amiral gemisi olmasıyla tahmin edebildiğimiz Snapdragon 865 çipseti yer alıyor. Bu çipsetin yanı sıra Adreno 650 GPU grafik birimine yer verecek modelin 8 GB RAM bellekle geleceği görülüyor. Son olarak akıllı telefonun kutudan Android 10 işletim sistemi ile çıkacağı da kesinleşiyor.

Önceki makalelerimizde teknik özelliklerinden bahsettiğimiz amiral gemisinin 4 arka kamera ile geleceği görsellerle sızdırılmıştı. Bununla ilgili olarak henüz kesinleşen bir bilgi bulunmazken ekran tarafında 6.8 inç büyüklüğünde geleceği üzerinde hala duruluyor. Kesinleşen diğer bir bilgi ise batarya kapasitesi tarafında oluyor. Firma, yeni amiral gemisi modeliyle bir ilke imza atarak yeni amiral gemisi akıllı telefonunda 5000 mAh batarya kullanacak.

Şirket, G serisine ara verip V serisi üzerinde premium sınıf olarak ilerleyerek mobil alanını düzeltmek istiyor. V60 ThinQ ile birlikte sızdırılan LG G9 ThinQ modelinin de yeni V serisinin bir üyesi olduğu yabancı kaynaklarca konuşuluyor.