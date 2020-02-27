LG V60 ThinQ Tanıtıldı! İşte Teknik Özellikleri ve Fiyatı

LG V60 ThinQ amiral gemisi tanıtıldı. Güney Koreli şirketin en premium akıllı telefonu olan yeni amiral gemisi model hakkında her şey belli oldu. Yeni amiralin en dikkat çeken özellikleri arasında takılabilir 2.ekran geliyor.

LG V60 ThinQ Teknik Özellikleri

Amiralin ekran özelliklerine baktığımızda 6.8 inç büyüklüğünde FHD+ çözüzünürlüklü OLED panel teknolojisi bizi karşılıyor. İlginç çözünürlüğü olan modelin 20:9 ekran formatı bulunuyor.

Donanım tarafında en güçlü işlemciyi kullanan telefonda Qualcomm Snapdragon 865 yer alıyor. Grafik birimini Adreno 650 GPU ile güçlendiren amiralin 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama birimi olacak. İşlemci sayesinde akıllı telefon 8K video çekimi yapabilme imkanı sunarken 4ch mikrofonlar sayesinde yüksek kalitede ses kaydı deneyimi yaşatacak.

Kamera tarafında harika bir lens ile gelen model, 64 MP ana kamera çözünürlüğü sunarak fotoğraf deneyimini en üst seviyeye taşıyacak. İkinci kamerası klasikleşmiş geniş açı kamerası olan modelin bu lensi 13 MP çözünürlük sunacak. Son kamera ise 0.3 MP çözünürlüğünde ToF destekli derinlik sensörü kamerası oluyor. Akıllı telefonun ön kamerası ise 10 MP çözünürlüğünde gelecek.

İşletim sisteminde kutudan Android 10 ile çıkacak amiralin 5000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu alanda oldukça ilerleme kaydeden firma, telefonun 30 dakikada %50 şarj olabildiğine vurgu yaptı. V serisi ile başlayan MIL-STD 810G dayanıklılık sertifikası bulunan V60 ThinQ, toza ve suya karşı IP68 sertifikalı gelecek. Akıllı telefon, tıpkı LG G8 ThinQ ve LG V50 ThinQ gibi 2.ekran desteğine sahip olacak.

Yeni amiral gemisi Beyaz ve Mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Önümüzdeki günlerde global pazarda satışa çıkması beklenen telefonun satış fiyatı 999$ olarak belirtildi. Ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı henüz belli olmayan yeni amiralin tahmini olarak 7000-7500 lira bandında olacağı düşünülüyor.

Sizce LG V60 ThinQ modeli ülkemizde hangi fiyat aralığında satışa sunulmalıdır? Teknik özellikler bakımından eksik bulduğunuz özellik nedir?