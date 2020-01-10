LG V60 ThinQ Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Yeni V serisi amiral gemisi modelin ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Çift ekran teknolojisiyle gelecek LG V60 ThinQ tanıtım tarihi açıklandı. Güney Koreli firmanın G serisi amiral gemisi LG G9 ThinQ ile birlikte tanıtılacak yeni amiral gemisi, MWC 2020 etkinliğinde görücüye çıkacak.

LG V60 ThinQ Tanıtım Tarihi Açıklandı

Firmanın daha önceden isim hakkını aldığı ve bununla ilgili yaptığımız haberden sonra kesinleşen LG V60 ThinQ modeli, G serisinin yeni kralı LG G9 ThinQ ile birlikte MWC 2020 etkinliğinde tanıtılacak. Tanıtım yeri her zamanki gibi İspanya’nın Barselona şehrinde olurken tarih olarak ise Şubat ayı işaret ediliyor.

Yeni amiralle ilgili olarak bilinen en net bilginin LG G9 ThinQ modeliyle benzer tasarımla geliyor. Tasarım olarak sızdırılan görüntüde aynı arka tasarıma sahip iki amiral gemisi modellerin 4 arka kamera ile gelmesi bekleniyor.

Teknik özellikler bakımından birbirlerine çok yakın olacağı düşünülen amirallerde muhtemel olarak işlemci tarafında Snapdragon 865 yer alacak. Akıllı telefonların grafik biriminde Adreno 650 GPU güç sağlayacak. Diğer ortak özelliğin olarak iki amiralin de kutudan işletim sistemi olarak Android 10 ile çıkış yapacağına kesin gözüyle bakılıyor. İki akıllı telefon modeli de 5G destekli olarak piyasaya sürecek.

İki amiral gemisi ile ilgili olarak fiyat belli değil ama kaynakların tahminlerine göre piyasaya 800-1000$ arası fiyat etiketine sahip olacakları düşünülüyor.