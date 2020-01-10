LG V60 ThinQ Tasarım Detayı Sızdırıldı

Güney Koreli firmanın yeni V serisi amiral gemisi modeli olacak LG V60 ThinQ ile ilgili sızıntı yapıldı. Yapılan sızıntıyı paylaşan yabancı kaynaklar tarafından LG V60 ThinQ tasarım detayı internette gezmeye başladı. Tasarım detayında amiral gemisi modelin arka kapak tasarımı görülüyor. Bu tasarım, firmanın bir akıllı telefonuyla oldukça benzerlik gösteriyor.

LG V60 ThinQ Tasarım Detayı: Arka Kapak

Amiral gemisi modelin sızdırılan görüntüsünde arka kapak tasarım detayı paylaşıldı. Farklı renk çeşidiyle sızdırılan görüntülerde amiral gemisinin kamera yuvası oldukça dikkat çekiyor. En az 4 kamera ile geleceği düşünülen yeni akıllı telefonun başka bir telefona benzerliği de dikkat çekiyor.

Arka kapak tasarımında sızdırılan görüntünün detayına bakıldığında geniş kamera yuvası ve V60 ThinQ yazısını görüyoruz. Bunun haricinde Güney Koreli firmanın yine bu yıl tanıtacağı LG G9 ThinQ amiral gemisinin de aynı arka tasarıma sahip olması, V60 ThinQ modelinin aşırı benzerliğini gösteriyor. Teknik özellikler tarafında henüz net bir bilgi olmasa da birkaç özellik tahmin edilebiliyor.

Ekran tarafında 6.5-7.0 inç arası olması beklenen akıllı telefon, LG G8X ThinQ ve LG V50 ThinQ modelleri gibi çift ekran özelliğiyle gelecek. İşlemcisinde Snapdragon 865 ile gücünü alması beklenen modelin 6-8 GB RAM ve 128/256 GB dahili depolama özelliği olacağı söyleniyor. İşletim sistemi olarak her yeni çıkan akıllı telefon gibi son işletim sistemini kullanacak modelde Android 10 göreceğiz. Batarya kapasitesi ve diğer teknik özellikleri belli olmayan modelin MWC 2020 etkinliğinde tanıtılması bekleniyor.